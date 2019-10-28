 Araştırma: Almanlar hiç bu kadar mutlu olmamıştı | ALMANYA | DW | 05.11.2019

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ALMANYA

Araştırma: Almanlar hiç bu kadar mutlu olmamıştı

2019 Mutluluk Atlası araştırmasının verilerine göre, Almanya'da yaşayan vatandaşlar Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989’dan bu yana hiç bu kadar mutlu olmamıştı.

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Almanya'da yaşayan vatandaşların mutluluk seviyesi giderek artıyor. 2019 Mutluluk Atlası araştırmasına göre, Almanya'daki vatandaşlar şimdiye kadar hayatlarından hiç bu denli memnun olmamıştı.

Alman Posta İdaresi 2019 Mutluluk Atlası araştırmasının sonuçları salı günü Berlin'de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl dokuzuncusu yapılan yıllık araştırmaya göre Almanya'daki vatandaşların kişisel memnuniyet seviyesi 2019 yılında 10 üzerinden 7,14'e yükseldi.

Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi Kuşaklararası Araştırmalar Merkezi Müdürü Bernd Raffelhüschen, bu sonucun Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl olan 1989'dan bu yana kaydedilen en yüksek değer olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu değerdeki artışa gerekçe olarak ise Almanya'nın doğusunda memnuniyet seviyesindeki ortalama artış gösterildi. Buna göre Almanya'nın doğusunda yaşayan vatandaşların memnuniyet seviyesi 0,11'lik artışla 10 üzerinden 7,0'a yükseldi. Bu, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana kaydedilen en yüksek değer olma özelliği taşıyor. Buna göre Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki fark da 0,17 puana geriledi.

Schleswig-Holstein en mutlu eyalet

Almanya'nın eyaletleri tek tek karşılaştırıldığında ise Schleswig-Holstein eyaleti Almanya'nın en mutlu eyaleti olma sıfatını korudu. Schleswig-Holstein eyaleti 7,44 ile bir önceki yılla aynı puanı aldı. 2019 Mutluluk Atlası'na göre ikinci sırada 7,31 puanla Hessen, üçüncü sırada ise 7,27 puanla Hamburg bulunuyor. Almanya'nın en "mutsuz" eyaleti ise 6,76 puanla bu yıl da Brandenburg oldu.

2019 Mutluluk Atlası araştırmasının verileri, 1984'ten bu her yıl aynı şahıs ve ailelerin katıldığı Sosyo-Ekonomi Paneli adlı kamuoyu araştırmasının verilerine ve Allensbach Ensititüsü'nün 5 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete dayanıyor.

epd/ BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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