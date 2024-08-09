Arınç'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "Can Atalay" uyarısı

Bülent Arınç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş'a seslenerek "AYM'nin bu kadar kesin ve kati kararlarına karşı direnmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde sayan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının ardından vekilliğin iade edilmesiyle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir çağrı da eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi.

AKP kurucularından Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda "Anayasa hükümleri gayet açıktır ve bu anayasa bugün uygulanmak üzere yürürlüktedir" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2014 yılından bu yana mevcut anayasaya göre seçildiğine ve anayasada kendine tanınan bütün hak ve yetkileri kullandığına işaret etti.

Bülent Arınç Fotoğraf: picture alliance/AA/Ozge Elif Kizil

"Atalay'ın vekilliği önünde hiçbir engel kalmamıştır"

Arınç, birkaç yıl öncesine kadar AYM ve AİHM kararlarına uymayı vecibe olarak gördüklerini belirterek Can Atalay kararı ile ilgili "Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin defaatle verdiği kararlar ortada; ki en son 10'a 4 bir karar vermiş görünüyor ve o 4 üyenin de esastan bir itirazları yok, usulden itirazları var. Durum böyle iken Can Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bunun uygulanması gerekir" dedi.

Geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliklerinin iadesi örneklerine işaret eden Arınç, "Sayın Numan Kurtulmuş, (…) Bugün önemli bir kararla karşı karşıyasınız. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir. Bu kişi seçildi, mazbatasını aldı. Meclise geldi, meclis komisyonlarına seçildi fakat ant içmesi mümkün olmadı. Şu anda yasama görevine katılamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar kesin ve kati kararlarına karşı direnmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur" uyarısında bulundu.

Numan Kurtulmuş Fotoğraf: picture alliance/AA/A. Bolat

"Siyaset kurumu zedeleniyor" uyarısı

Günümüzde milletvekilliklerinin düşürülmesinin neredeyse rutin bir olay haline geldiğini belirten Arınç, bu durumun siyaset kurumunun zedelenmesine, siyasetçinin yıpranmasına ve bu kurumun çok büyük yara almasına neden olduğunu kaydetti.

Arınç mesajını "Sayın TBMM Başkanım; lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasî birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim. Unutmayalım ki sizin de çok değer verdiğinizi bildiğim Or. Prof. Ali Fuat Başgil'in şu sözlerini hatırlatmakta fayda görüyorum: En iyi anayasa uygulanan anayasadır, en kötü anayasa uygulanmayan anayasadır" sözleriyle bitirdi.

Muhalefet TBMM'ye ortak dilekçe verdi

Muhalefet partileri bugün Can Atalay'ın durumunun görüşülmesi için TBMM'yi 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağıran bir ortak önerge vermişti.

CHP, DEM Parti, TİP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Emek Partisi ve Saadet Partisi'nin düzenlediği ortak basın toplantısında "Bu ayıbın Türkiye üzerinden derhal kaldırılması gerek" mesajına vurgu yapmıştı.

AYM kararı

AYM geçen hafta aldığı kararda, TİP Milletvekili Atalay'ın TBMM Genel Kurulunda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesi ile fiili (de facto) bir durum oluşturulduğuna hükmetmiş ve "Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nce karar verilmesi mümkün değildir" ifadesini kullanmıştı. Mahkeme, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

CHP 2 Şubat tarihinde Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

DW/BK,AÜ

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