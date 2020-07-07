 Apple′ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi | EKONOMİ | DW | 15.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi

İrlanda-Apple ile AB arasındaki 13 milyar euroluk rekor davada mahkeme, Apple ve İrlanda lehine karar verdi. Buna göre Apple İrlanda’ya 13 milyar euro ek vergi ödemek zorunda kalmayacak.

default

Avrupa Birliği'nin (AB) yargı organı Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, teknoloji devi Apple ve İrlanda ile AB arasındaki davada Apple ve İrlanda lehine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Genel Mahkeme, Çarşamba günü, şirketin AB Komisyonu'nun istediğinin aksine, İrlanda'ya 13 milyar euro ödemek zorunda olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında Komisyon'un, iddiasında "gerekli yasal temele işaret etmede başarılı olamadığı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Komisyon'un Apple'a "özel ekonomik avantaj ve bu çerçevede devlet yardımı sağlandığı iddiasında haksız olduğu" belirtildi.

Önerdiğimiz linkler

İrlanda'da orman arazisine 23 futbol sahası büyüklüğünde bir data merkezi inşa etmeyi planlayan Apple, gerekli izni 2.5 yıl gecikmeli de olsa aldı. Mahkemenin izin kararı, çevrecilerin tepkisine neden oldu. (13.10.2017)

AB Komisyonu, teknoloji şirketi Apple'ın İrlanda'da 13 milyar euro ek vergi ödemesi gerektiğine hükmetti. Apple, temyize gideceklerini duyurdu. (30.08.2016)

2016 yılında AB Komisyonu, İrlanda hükümetinin Apple'a gösterdiği vergi kolaylıklarını incelemeye almıştı. İncelemeler sonucunda Komisyon, vergi imtiyazlarının yasa dışı kamu teşviki kapsamına girdiği ve şirkete haksız rekabet üstünlüğü sağladığı için AB'nin rekabet hukukuna aykırı olduğu sonucuna varmıştı. Bu çerçevede Komisyon, Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar euro ek vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Apple ve İrlanda da bunun üzerine temyize gitmişti.

2016 yılında komisyonun verdiği hükmü açıklayan AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager mahkemenin aldığı kararı inceleyeceğini söyledi. Vestager büyük şirketlerin vergi avantajı sağlama girişimlerinin takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kararı hem Apple hem de İrlanda memnuniyetle karşıladı. İrlanda hükümeti, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, "İrlanda şirkete özel muamelede bulunulmadığını her zaman açıkça dile getirmiştir. İrlanda Komisyon kararına karşı, şirkete herhangi bir devlet yardımında bulunmadığı temelinde temyize gitmiştir. Mahkemenin bugünkü kararı da bu tutumu destekler niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

Apple CEO'su Tim Cook da AB Komisyonu'nun kararını dört yıl önce "tamamıyla siyasi bir saçmalık" olarak nitelendirmişti.

AB üyesi ülkelerde vergilendirme üye devletlerin sorumluluk ve yetkisi altında bulunuyor. Ancak AB, uluslararası şirketlere aşırı düşük özel vergi düzenlemeleri sağlanması gibi uygulamalara izin vermemek suretiyle, 27 üye ülke arasında adil oyun kurallarının korunması için çaba sarf ediyor.

AFP,AP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Wolfsburg | Coronavirus | VW Produktion hochgefahren

AB Komisyonu‘ndan ekonomide tarihi çöküş beklentisi 07.07.2020

AB Komisyonu, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin tarihi bir düşüşe yol açacağını açıkladı. Komisyon, sene sonu itibari ile Birlik ülkelerinde yüzde 8,3’lük ekonomik küçülme bekliyor.

Ägypten Kairo | Coronavirus | Medikament Remdesivir

AB'den Remdesivir atağı 02.07.2020

ABD’nin ardından Avrupa Birliği de koronavirüs salgınına karşı Remdesivir stoklamak istiyor. AB Komisyonu, üretici Gilead Sciences şirketi ile pazarlıkların sürdüğünü açıkladı.

Deutschland Leeres Terminal 1 Flughafen Frankfurt

Avrupa’nın hedefi sosyal mesafeli yaz tatili 13.05.2020

AB Komisyonu, Avrupa ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturan turizmin önünü açabilmek için tavsiye kararlarını açıkladı. Belli şartlar altında Birlik içi seyahat ve yaz tatiline izin verilmesi planlanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor

Federal Alman Sanayicileri Birliği, Alman ekonomisinin salgının etkilerinden toparlanmasının hızlı olmasını beklemiyor. Birlik, Alman devletinin şirketlere ortak olmasını ise endişeyle izlediklerini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  