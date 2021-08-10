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Uygulama yazılımı veya bilgisayar uygulaması (İngilizce application software veya kısaca App), bilgisayarların çeşitli işlerde kullanılmasını sağlayan yazılım.
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Son dönemde hızlı bir biçimde popülerleşen yolculuk paylaşımı kültürü, Almanya, İngiltere ve Fransa'da yeni bir evreye giriyor. Yolcu ve pilotların birbirleriyle bağlantıya geçmesini mümkün kılan 'Wingly' adlı uygulamayla artık yolculuk paylaşımı göklere taşınıyor.
Tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve kısaca "App" denilen uygulamalar artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Bu teknolojilerin kullanım alanı giderek genişliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki ünlü Charite Hastanesi'nde kullanılan özel bir tablet bilgisayar uygulaması doktorların ve hastaların işini kolaylaştırıyor.