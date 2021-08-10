Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

App

Uygulama yazılımı veya bilgisayar uygulaması (İngilizce application software veya kısaca App), bilgisayarların çeşitli işlerde kullanılmasını sağlayan yazılım.

DW Türkçe'nin uygulama ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Karl Kreile (l) und Bodo Mende gehen am 27.09.2017 in Berlin durch die Motzstraße. Das Paar ist seit 1979 zusammen und gehört am Sonntag deutschlandweit zu den ersten, die ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Die Ehe für alle tritt am 1. Oktober in Kraft. (zu «Endlich Ehe für alle - Trauungen auch Sonntags möglich» vom 01.10.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Gey sosyal ağı Hornet uygulamasına Jandarma talebiyle erişim engeli 10.08.2021

Hornet, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği bir mesajla Apple'ın uygulamayı App Store'dan kaldırdığını duyurdu. İlgili mahkeme kararının Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine alındığı öğrenildi.
Januar 2021, Eine Nutzerin der Social-Media-App Clubhouse zeigt ihr Smartphone mit der Audio-Anwendung. In den virtuellen Räumen können die User einem Audio-Chat anderer Clubhause-Anwender zuhören oder sich aktiv an dem Gespräch beteiligen.

Clubhouse: Kişisel veriler ne kadar güvende? 01.02.2021

Davetiyeyle girilen sosyal medya ağı Clubhouse son günlerde herkesin dilinde. Peki, hemen her konuda sesli sohbet olanağı sunan uygulamada kişisel veriler ne kadar güvenli?

Yolculuk paylaşımı göklere taşınıyor 05.09.2017

Son dönemde hızlı bir biçimde popülerleşen yolculuk paylaşımı kültürü, Almanya, İngiltere ve Fransa'da yeni bir evreye giriyor. Yolcu ve pilotların birbirleriyle bağlantıya geçmesini mümkün kılan 'Wingly' adlı uygulamayla artık yolculuk paylaşımı göklere taşınıyor.

Berlin'de lezzet turu 29.08.2017

İsrailli bir start-up firmasının geliştirdiği akıllı telefon uygulaması Bitemojo kullanıcıları dünyanın 5 kentinde lezzet turuna çıkarıyor. O kentlerden biri de Berlin. Uygulama, rehberli tura çıkmak için vakti olmayanlar için düşünülmüş.
ARCHIV 2013+++++- In this May 21, 2013 file photo, a view of an iPhone in Washington showing the Twitter apps among. Twitter is now using spam-fighting technology to seek out accounts that might be promoting terrorist activity and is proactively looking at other accounts related to those flagged for possible removal, the company announced Friday. (c) picture-alliance/AP Photo/E. Vucci

Kullanıcı verilerini toplamayan uygulamalar 28.11.2016

Dijital uygulamalar, pratik, çoğunlukla ücretsiz ve son derece popüler. Yerleşmiş uygulamaların neredeyse tümü, siz farkına varmadan kişisel verilerinizi toplayıp uygulamanın geliştiricilerine iletiyor. Ama bunların alternatifleri de var
The judge Osorio de Araujo Ramos Filho, the Sergipe Court accepted the appeal of WhatsApp and set the end of the block to the messaging application in Brazil. Imposed by Judge Marcel Maia Montalvao on Monday, 2, the suspension of the service had begun at 14 hours the second. Earlier on Tuesday, 3, Judge Cezario Siqueira Neto had not accepted the message application resource, but Ramos Filho reversed its decision. With this, the service should resume functioning so that operators receive the notification of Justice and make adjustments in their networks. Photo: FABIO MOTTA/ESTADAO CONTEUDO | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture-alliance/Estadao Conteudo/F. Motta

WhatsApp’a görüntülü konuşma özelliği 15.11.2016

Bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp’a görüntülü konuşma özelliği geliyor. Hizmetten uygulamayı halihazırda kullanan herkesin faydalanabilmesi amaçlanıyor.

Bürokrasiye karşı App 17.08.2016

Almanya'da resmi kurumlara başvuruları zor ve karmaşık bulan bir grup Suriyeli mülteci çözümü bilgi teknolojilerinde buldu. Bureaucrazy adlı proje, mültecilere yol-yordam gösteriyor.
Eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen betrachtet am 05.09.2013 in Bergen-Belsen (Niedersachsen) den neuen multimedialen Geländeguide auf einem iPad. Ab dem 08.09.2013 können Besucher das ehemaligen Konzentrationslager mit einer neuen App, welche das Gelände dreidimensional rekonstruiert, erkunden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/S.Kahnert

Bergen-Belsen Toplama Kampı’na sanal gezi 05.05.2016

Bergen-Belsen toplama kampının internet ortamında ziyaret edilmesi online uygulama olarak hayata geçirildi. Bu projenin yöneticisi Stephanie Billib DW’ye bilanço çıkarttı.
ARCHIV - Aufzeichnung eines Seismogramms im Geodynamischen Observatorium Moxa der Universität Jena, (Archivfoto vom 28.08.2007). Leichte Erdbeben haben in der Nacht und am Freitagmorgen (19.10.2007) Ostthüringen und Teile des Saarlands erschüttert. Nach Polizeiangaben gingen gegen 6.45 Uhr mehrere Anrufe von besorgten Menschen aus Ronneburg, Berga und Wünschendorf ein, die von Erschütterungen ihrer Häuser berichteten. Zu Schäden kam es dabei nicht. Das Beben dauerte zwei bis drei Sekunden. Ein Seismograph in Moxa bei Jena hatte nach Angaben des Innenministeriums Aktivitäten aufgezeichnet. Woher diese jedoch stammten, ist unklar. Sprengungen habe es zur Zeit des Bebens nicht gegeben, meldete die frühere Uranbergbaugesellschaft Wismut. Foto: Jan-Peter Kasper dpa/lth (zu dpa 0190 vom 19.10.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Akıllı telefonlar sismograf oldu 22.02.2016

Bir depremde ölüm ve hayat arasındaki çizgide bazen saniyeler belirleyici oluyor. Akıllı telefonlar için geliştirilen yeni bir uygulama tehlikeyi önceden haber vermeyi hedefliyor. Ceplere erken uyarı sistemi kuruluyor.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein 17-Jähriger benutzt am 01.04.2015 in Würzburg das iPhone 6. Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa (zu dpa «Studie: Smartphones setzen Kinder unter Stress» vom 01.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Yılın gençlik sözcüğü: Smombie 13.11.2015

Almanya'da "zombi" ile "Smartphone" sözcüklerinin bileşiminden oluşan "Smombie" sözcüğü yılın gençlik sözcüğü seçildi. 'Telefon zombisi' anlamına gelen sözcük, akıllı telefonundan kopamayanlara atfen kullanılıyor.

Hızlı internet kaliteyi artırıyor 12.10.2015

İnternet hızının artması video yapımcılarına ve tüketicilerine yeni dijital olanaklar sağlıyor. Film ve video izleme platformlarının sayısında patlama yaşanıyor.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 17, 2013. People using their smartphones at a Moscow metro station. (Photo ITAR-TASS/ Mikhail Pochuyev)

DW App Yarışması sonuçlandı 29.09.2015

DW Haber Uygulamasını yüklediler, birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldular.
Motiv zur News App BITTE NUR IM RAHMEN DER KOMMUNIKATION ZUR NEUEN APP (2015) VERWENDEN

Yeni DW uygulamasıyla bilgiye kesintisiz erişin 23.06.2015

DW'nin bir dizi yeni özellik kattığı uygulaması, mobil internet kullanımını farklı bir boyuta taşıyor. Uygulama, Android ve iOS işletim sistemiyle çalışan mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Bildunterschrift:Mexico's national football team fans record with their mobile phones the arrival of their team outside of a hotel in Santos , Sao Paulo, Brazil on June 7, 2014. AFP PHOTO / Yuri CORTEZ (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)

Medyanın yeni nesille imtihanı 03.06.2015

Giderek daha akıllanan telefonlar ve hızlanan internet, haberciliğin geleceğini de tartışmaya açtı. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları yeni nesle ayak uydurma yarışında.
Panic Button App von Amnesty International Panic Button ist eine App, über die in Notsituationen Hilferufe abgesetzt werden können. Gedacht ist sie vor allem für Journalisten und Aktivisten in Krisengebieten.

Gazeteciler için 'panik butonu' 08.07.2014

Uluslararası Af Örgütü, gazeteci ve aktivistlerin kaçırılma, gözaltı ya da tutuklanma durumlarında acil yardım isteyebilecekleri bir akıllı telefon uygulaması hazırladı.

Sağlıkta tablet dönemi 18.02.2014

Tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve kısaca "App" denilen uygulamalar artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası. Bu teknolojilerin kullanım alanı giderek genişliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki ünlü Charite Hastanesi'nde kullanılan özel bir tablet bilgisayar uygulaması doktorların ve hastaların işini kolaylaştırıyor.
Daha fazlasını göster