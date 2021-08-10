Berlin'de lezzet turu

İsrailli bir start-up firmasının geliştirdiği akıllı telefon uygulaması Bitemojo kullanıcıları dünyanın 5 kentinde lezzet turuna çıkarıyor. O kentlerden biri de Berlin. Uygulama, rehberli tura çıkmak için vakti olmayanlar için düşünülmüş.