  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Parlamentosu önünde AB ve Ukrayna bayrakları
Avrupa Parlamentosu önünde AB ve Ukrayna bayraklarıFotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
PolitikaAvrupa

AP'den Ukrayna ve Moldova'nın adaylığına yeşil ışık

2 saat önce

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye üyelik için resmi aday statüsü tanınmasını talep eden karara imza attı. Adaylık statüsü, bugün başlayan AB zirvesinde karara bağlanacak.

https://www.dw.com/tr/apden-ukrayna-ve-moldovan%C4%B1n-adayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-ye%C5%9Fil-%C4%B1%C5%9F%C4%B1k/a-62236991

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna ve Moldova'ya Avrupa Birliği için resmi aday statüsü verilmesini talep eden bir karara imza attı.

Büyük oy çoğunluğuyla alınan ve bağlayıcılığı bulunmayan kararda üye ülkelerin liderleri, bugün başlayan AB zirvesinde iki ülkeye derhal aday ülke statüsü tanımaya çağırıldı. Kararda ayrıca Gürcistan'a da Gürcü hükümetinin AB Komisyonu'nun kriterlerini karşılaması durumunda aday ülke statüsü verilmesi talep edildi.

AP kararında, "AB üyeliği için hızlandırılmış bir prosedür bulunmadığı ve üyeliğe kabulün şimdiye kadar olduğu gibi reformların yerine getirilmesine bağlı bir süreç olduğu" vurgusu da yapıldı.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bugün başlayan iki günlük zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylığını karara bağlayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve öncesinde yaptığı açıklamada alınacak kararın "jeopolitik düzlemde tarihi bir an" anlamına geldiğini söyledi.

AB Komisyonu geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın resmi olarak aday ülke statüsüne kavuşturulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Gürcistan ile ilgili olarak da ilk etapta resmi aday statüsü tanınmadan ülkeye "Avrupa perspektifi" verilmesinden yana görüş bildirmişti.

AFP/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz: Ukrayna'nın AB aday ülke olması için uğraşacağım

Scholz: Ukrayna'nın AB aday ülke olması için uğraşacağım

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ile Moldova'nın AB'ye aday ülke statüsü alabilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Scholz ayrıca "NATO ittifakının her metrekaresini savunacağız" dedi.
Politika
20 saat önce
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

TBMM Genel Kurulu

Dezenformasyon Yasası görüşmeleri neden ertelendi?

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yük trenleri

Rusya ile Litvanya arasındaki transit geçiş krizi tırmanıyor

Rusya ile Litvanya arasındaki transit geçiş krizi tırmanıyor

Politika
6 saat önce
Türkei Istanbul-Konvention Proteste Frauenrechte

İstanbul Sözleşmesi: Danıştay'da son duruşma yapılıyor

İstanbul Sözleşmesi: Danıştay'da son duruşma yapılıyor

Hukuk ve Adalet
7 saat önce
GRECO Türkiye'ye ilişkin yeni raporunu bugün açıkladı

Avrupa Konseyi: HSK yapısı Avrupa standartlarıyla uyumsuz

Avrupa Konseyi: HSK yapısı Avrupa standartlarıyla uyumsuz

Politika
8 saat önce
Moldava'nın Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu

Moldova: Adım adım AB'ye doğru ilerleyen ülke

Moldova: Adım adım AB'ye doğru ilerleyen ülke

Politika
10 saat önce

Yangınlar büyüyor, mücadele bütçesi küçülüyor

Yangınlar büyüyor, mücadele bütçesi küçülüyor

Doğa ve Çevre
20 saat önce
Yaz tatili öncesinde Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüse bağlı Covid-19 vakaları artıyor.

Yaz tatili öncesi Avrupa'da yeni korona dalgası endişesi

Yaz tatili öncesi Avrupa'da yeni korona dalgası endişesi

Sağlık
20 saat önce
Ana sayfaya dön