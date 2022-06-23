AP'den Ukrayna ve Moldova'nın adaylığına yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye üyelik için resmi aday statüsü tanınmasını talep eden karara imza attı. Adaylık statüsü, bugün başlayan AB zirvesinde karara bağlanacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna ve Moldova'ya Avrupa Birliği için resmi aday statüsü verilmesini talep eden bir karara imza attı.

Büyük oy çoğunluğuyla alınan ve bağlayıcılığı bulunmayan kararda üye ülkelerin liderleri, bugün başlayan AB zirvesinde iki ülkeye derhal aday ülke statüsü tanımaya çağırıldı. Kararda ayrıca Gürcistan'a da Gürcü hükümetinin AB Komisyonu'nun kriterlerini karşılaması durumunda aday ülke statüsü verilmesi talep edildi.

AP kararında, "AB üyeliği için hızlandırılmış bir prosedür bulunmadığı ve üyeliğe kabulün şimdiye kadar olduğu gibi reformların yerine getirilmesine bağlı bir süreç olduğu" vurgusu da yapıldı.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bugün başlayan iki günlük zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylığını karara bağlayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve öncesinde yaptığı açıklamada alınacak kararın "jeopolitik düzlemde tarihi bir an" anlamına geldiğini söyledi.

AB Komisyonu geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın resmi olarak aday ülke statüsüne kavuşturulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Gürcistan ile ilgili olarak da ilk etapta resmi aday statüsü tanınmadan ülkeye "Avrupa perspektifi" verilmesinden yana görüş bildirmişti.

AFP/BK,TY