AP'den nükleer ve doğal gazın "çevreci" sayılmasına destek

Avrupa Parlamentosu, nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinin "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasını öngören tasarının iptali için verilen teklifi reddetti. Böylece tasarının yasalaşmasının önü açılmış oldu.

Avrupa Parlamentosu, Çarşamba günkü oturumunda yapılan oylamada doğal gaz ve nükleer santralleri çevre dostu yatırımlar olarak sınıflandıran tasarıya destek verdi.

Tasarının geri çekilmesi için verilen teklif reddedildi. Oylamada 278 milletvekili tasarının geri çekilmesi lehine oy kullanırken, 328 milletvekili ise karşı oy kullandı. 33 milletvekili çekimser kaldı.

Böylece tasarının yasalaşmasının önü açılmış oldu. Ancak, 27 AB üyesinin 20'si karşı çıkarsa söz konusu yasa engellenebilecek, ki siyasi gözlemcilere göre bu olası görülmüyor.

AB Dönem Başkanlığını devralan Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, oylama sonucunun "harika bir haber" olduğunu belirterek, bunu Avrupa'nın enerji konusunda kendi kendine yeter hale gelebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Tartışmalı plan

Tasarı, AB üyeleri arasında iklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla ters düştüğü gerekçesiyle tartışmalara neden oluyordu. Fransa'nın öncülük ettiği bir grup ülke nükleer ve doğal gazın "yeşil" sınıfına alınmasını desteklerken, nükleer santrallerini kapatan Almanya plana karşı çıkıyor. Avustuya ve Lüksemburg, tasarının yasalaşması halinde AB'yi dava edeceklerini duyurmuştu. AB ülkelerinin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

"Yeşil etiket" kriterleri

Nükleer enerji ve doğal gaz projelerini"yeşil" yatırım olarak sınıflandırma konusundaki plan geçen Şubat ayında tamamlanmıştı. 2023'te yürürlüğe girmesi hedeflenen plan, projelerin hangi kriterlere bağlı olarak yeşil yatırım sınıfına gireceğini belirleyen kuralları içeriyor.

Bu kriterlerin başında ise, radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması geliyor. Kriterlere uyulduğu takdirde, nükleer santraller projelerine 2045 yılına kadar inşaat izni verilmesini öngörülüyor.

Elektrik üreten doğal gaz santrallerinin de "yeşil" sınıfına girebilmesi için başlıca şart, bir kilovatsaatte 270 gramdan daha az karbondioksit salımı yapması.

Çevre örgütlerinin karşı çıktığı plan yürürlüğe girmesi halinde, "çevre dostu" sınıflandırmasına dahil olan projelerin finansmana erişimi kolaylaşacak.

"Rus şirketler lobi yaptı"

Greenpeace'in Avrupa'daki kampanya yöneticilerinden Ariadna Rodrigo, doğal gazın "yeşil" sınıfına dahil edilmesinin Rusya'nın ekmeğine daha fazla yağ süreceğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu Hollanda Milletvekili Paul Tang ise, planın kabul edilmesi için Rus devletine ait enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft'in yoğun bir lobi çalışması yürüttüğünü söyledi.

Almanya plana nükleer enerji sınıflandırması nedeniyle başlangıçta karşı çıkmıştı. "Hükümetin tutumunda bir değişiklik yok, nükleer enerji sürdürülebilir olarak görünmüyor" diyen Başbakanlık Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Yine de Alman hükümeti, sınıflandırmanın iklim koruma hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olduğuna inanıyor, çünkü karbondioksit salınımını nötr hale getirmede doğal gazın köprü görevi gören önemli bir teknoloji olduğu açık" diye konuştu.

Reuters, dpa / GY, HT