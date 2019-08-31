 AP′den İstanbul Sözleşmesi kararı | AVRUPA | DW | 28.11.2019

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AVRUPA

AP'den İstanbul Sözleşmesi kararı

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerine kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni "vakit kaybetmeden" onaylama çağrısında bulundu.

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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasbourg’da perşembe günü düzenlenen oturumunda İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması çağrısı ile ilgili karar tasarısı 91’e karşı 500 "evet" oyuyla kabul edildi.

Söz konusu sözleşmeyi imzalayan ülkeler kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ile her türlü aile içi şiddeti suç olarak kabul etmeyi ve buna uygun şekilde cezalandırmayı taahhüt ediyor. Sözleşmenin karşıtları ise geleneksel aile kavramı bağlamında "cinsiyet teorisini" desteklediği eleştirisini getiriyor.

Karar metninde "Parlamento olarak İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik sözleşmeyi kasıtlı olarak çarpıtan ve içeriği hakkında gerçek dışı tasvirlere dayanan her türlü saldırı ve kampanyayı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Ebru Akıcı 19 yaşında istemediği bir evliliğe zorlanınca canına kıymak istemiş. Göğsüne ateşlediği silah onu sakat bırakmış. Basketbolla hayata tutunan Ebru, ağır bir bedel ödese de töre kanunlarını kırmayı başarmış. (25.11.2019)

İçişleri Bakanı Soylu, 2019’da öldürülen kadın sayısının 299 olarak kaydedildiğini, cinayetlerin yüzde 72,8’inin evde işlendiğini, faillerin yüzde 95’inin eş, partner ya da akraba olduğunu açıkladı. (15.11.2019)

Bu bağlamda ilk uluslararası belge

İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’nin verilerine göre kadınlara her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belge olma özelliği taşıyor.

11 Mayıs 2011'de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, 10 ülkenin belgeyi onaylamasının ardından, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Sözleşmesi’ni 14 Mart 2012'de kabul etmiş, böylece Türkiye sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştu.

Sözleşme Almanya’da ise Ekim 2017’de Federal Meclis ve Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından onaylanmış ve Şubat 2018’de yürürlüğe girmişti.

Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovakya ve İngiltere, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi’ni henüz imzalamadı.

AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

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