AP seçimlerinde sağ popülistler ve Yeşiller oylarını artırdı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde henüz resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakâr Avrupa Halk Partisi (EPP) oy kaybına rağmen hâlâ en güçlü grubu oluşturdu. Sağ popülistler ve Yeşiller ise oylarını artırarak, güç kazanan gruplar oldu.

Avrupa Parlamentosu’nun resmi Twitter hesabından resmi olmayan geçici sonuçlar duyuruldu.

Buna göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki 751 sandalyeden 178’ini EPP aldı. 2014 yılında yapılan seçimlere kıyasla 38 sandalye kaybeden EPP’ye üye partiler arasında Almanya’dan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri de bulunuyor.

AP'de en güçlü grup yine muhafazakârlar oldu

Sağ popülistler oylarını artırdı

Avrupa’ya kuşkuyla yaklaşan sağ popülist ve aşırı sağcı partiler bu seçimlerde oylarını artırdı. Buna göre, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin liderliğindeki Lig, Fransa’dan Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birleşme gibi partilerin üye olduğu Avrupa Uluslar ve Özgürlük Grubu (ENF) henüz resmi olmayan sonuçlara göre sandalye sayısını 19 artırarak 55 sandalye elde etti.

İtalya'nın İçişleri Bakanı ve Lig partisinin lideri Salvini seçim sonuçlarnı sevinçle karşıladı

Sağ popülist partilerin oluşturduğu Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Grubu (EFDD) sandalye sayısını 11 artırdı ve 53 sandalye kazandı. EFDD üyeleri arasında Brexit yanlısı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi ve İtalya’da koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi bulunuyor. Sağ popülist ve aşırı sağcı partiler özellikle İtalya ve Fransa'da başarılı oldu.

Avrupa’daki muhafazakâr ve sağcı partilerin üye olduğu Muhafazakâr ve Reformcular İttifakı (ECR) ise 16 sandalye kaybetti ve sandalye sayısı 61'e düştü.

Yeşiller oy artırdı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşillerin oylarını yükseltmesi dikkati çekti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, beş yıl önceki seçimlere kıyasla 15 sandalye daha kazanan Yeşiller 67 sandalye ile parlamentoda dördüncü büyük grubu oluşturacak.

Sol partiler oy kaybetti

Parlamento’daki ikinci büyük grubu oluşturan Sosyal Demokratlar (S&D), 2014’deki seçimlere kıyasla 33 sandalye kaybederek 152 sandalyeye geriledi. Liberaller ise bu yasama döneminde 108 vekil ile temsil edilecek.

Bu seçimlerde sol partilerin oluşturduğu GUE/NGL 8 sandalye kaybederek 39 sandalyeye geriledi.

Bu sonuçlara göre, Avrupa Parlamentosu’nda Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar çoğunluğu kaybetmiş oldu. Her iki grubun da Yeşiller veya Liberallerle ittifak yapması bekleniyor.

Avrupa genelinde seçimlere katılım yüzde 51 civarında oldu. 2014 yılındaki seçimlerde bu oran yüzde 42,6 olmuştu. 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçimlerde 400 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Almanya için sonuçlar

Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre koalisyon ortakları Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar oy kaybına uğradı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partisi oyların yüzde 28,7'sini aldı. CDU/CSU'unun oy kaybının yüzde 6,7 olduğu tahmin ediliyor.

Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD), geçen seçimlere göre yüzde 11,7 oy kaybederek, oyların yüzde 15,6’sını elde etti.

Seçimlerin galibi ise Yeşiller oldu. Oylarını yüzde 10 artıran Yeşillerin oyları yüzde 20,7'ye ulaştı.

Sol Parti'nin oyları ise yüzde 2'lik oy kaybı ile yüzde 5,4’e geriledi.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 3,7'lik artışla oyların yüzde 10,8'ini aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise oylarını yüzde 2 artırdı ve oy oranı yüzde 5,4 olarak belirlendi. Diğer partilerin oyları ise yüzde 13,4 oldu.

Almanya'da seçimlere katılım oranının yüzde 62 civarında olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da son olarak yaklaşık 20 yıl önce AP seçimlerine katılım bu oranda olmuştu.

CDU lideri Kramp-Karrenbauer

Liderlere göre iklim politikası belirleyici oldu

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer, AP seçimleriyle ilgili ilk değerlendirmesinde özeleştiride bulundu. Annegret Kramp-Karrenbauer, partisinin ağırlık verdiği konuların seçmen tarafından benimsenmediğini ve seçmenler için önem taşıyan konuların da partisi tarafından yeterince ele alınmadığını vurguladı. ARD televizyonuna demeç veren CDU lideri, özellikle iklim politikaları konusunda partisinin eksikliklerine yoğunlaşacaklarını belirtti. “Bu konuda eksikliklerimizi gidermek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız” diyen Kramp-Karrenbauer, CDU’nun iklim koruma hedeflerini nasıl ulaşılacağını henüz inandırıcı bir biçimde anlatamadığını dile getirdi.

SPD lideri Nahles

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles de partisinin aldığı sonucu “acı verici” olarak nitelendirdi. Yeşillerin oylarını artırmasına atıfta bulunan Nahles, iklim koruma konusunun seçmenler için bu seçimde belirleyici olduğunu söyledi. “SPD için önemli olan Paris İklim Anlaşmasıyla ortaya konan iklim hedeflerinin tutturulup tutturulmayacağı değil, nasıl tutturulacağı“ olduğunu belirtti. Nahles, „Bu yıl içinde ülkemiz için bir iklim koruma yasasının gündeme alınmasını“ amaçladıklarını kaydetti. Sosyal Demokratların aldığı sonuçlar, parti içinde Nahles’in liderliği konusunda tartışma da yarattı.

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AFP,dpa/JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe