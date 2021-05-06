 AP korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana | Avrupa | DW | 20.05.2021

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Avrupa

AP korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana

Avrupa Parlamentosu da korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana. Buna ilişkin karar bugün Strasbourg'da kabul edildi.

Almanya'daki gösterilerden: Herkese sağlık- Patent hakkından vazgeçin

Almanya'daki gösterilerden: Herkese sağlık- Patent hakkından vazgeçin

Avrupa Parlamentosu (AP), Hindistan ve Güney Afrika'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde talep ettiği koronavirüs aşılarının patent hakkından feragat talebini destekledi. AP milletvekilleri bugün düzenlenen bir oturumda aldıkları kararla, Avrupa Birliği'ni (AB) söz konusu inisiyatifi desteklemeye çağırdı. İlaveten ilaç şirketlerinden korona aşılarının üretimini sağlayan bilgi ve verilerini Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile paylaşmaları da talep edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden da, mayıs ayı başında sürpriz biçimde koronavirüs aşılarının patent hakkının kaldırılması fikrini desteklediğini açıklamıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı son AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Avrupalıların söz konusu talebi, yoksul ülkelerin daha hızlı ve daha çok aşıya ulaşmasını sağlayabilecek mucizevi çözüm olarak görmediklerini" vurgulamıştı.

Dünyanın pek çok yoksul ülkesi aşı yardımı talep ediyor

Dünyanın pek çok yoksul ülkesi aşı yardımı talep ediyor

Sol parti bastırdı

Avrupa Parlamentosu’nun aşı patentlerine yönelik kararının aslında önümüzdeki ay alınması bekleniyordu. Ancak parlamentonun sol grubunun sunduğu değişiklik önergesiyle konunun bugün gündeme taşındığı haber verildi. AIDS ile mücadele içerikli bir önergeye konuyla ilgili bölümün eklendiği bildirildi.

Strasbourg'daki oylamada aşı patentlerinin kaldırılmasının 293 kabul oyuna 284 red ile kıl payı kabul edildiği, 119 vekilin ise çekimser kaldığı bildirildi. Aşı patentlerinin geçici olarak kaldırılması için sunulan önergenin sol partili vekiller dışında sosyal demokrat ve yeşiller grubundan da destek gördüğü kaydedildi.

Sol Parti Meclis Grubu: Güzel gelişme

İnisiyatifleri üzerine alınan karar sol parti parlamento grubunu memnun etti. Gruptan yapılan açıklamada, pandemiden çıkıştaki tek yolun monopollere son verilmesinden ve aşıların patent haklarının kaldırılmasından geçtiği ve "ancak bu şekilde aşının her yerde ve herkes için mümkün hale gelebileceği" savunuldu.

AP’nin Yeşiller partili milletvekili Anna Cavazzini

AP’nin Yeşiller partili milletvekili Anna Cavazzini

AP’nin Yeşiller partili milletvekili Anna Cavazzini, parlamentoda alınan kararın AB Komisyonu’na Dünya Ticaret Örgütü'ndeki redci tutumuna son vermesi talebi olarak anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. Patent hakkından feragatın yaşam kurtaracağını ve virüsün varyantlarını engelleyeceğini savundu.

Patent hakkının kaldırılmasının gelecekte aşı geliştirilmesini cazip olmaktan çıkaracağı ve azaltacağı iddialarını da geri çeviren Cavazzini, verilen devlet teşvikleri ve sanayi ülkelerinin satın aldığı aşı miktarları dikkate alındığında ilaç şirketlerinin zarar etmeyeceğini ve kazanmaya devam edeceklerini ifade etti.

AFP / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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