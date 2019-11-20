 AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı | AVRUPA | DW | 27.11.2019

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AVRUPA

AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı

Avrupa Parlamentosu AB üyesi devletlere Suriye’deki Avrupa vatandaşı olan cihatçıların çocuklarını geri alma çağrısı yaptı.

ARŞİV

ARŞİV

Avrupa Parlamentosu "Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan yabancı savaşçıların çocuklarının" durumuyla ilgili karar tasarısını Salı günü düzenlediği oturumda oy çokluğuyla kabul etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durumla ilgili "derinden endişe duyulduğunu" ifade eden parlamento, Avrupa Birliği üyesi devletlerden vatandaşları olan tüm çocukları geri almalarını istedi. Karar metninde "AB üyesi devletlerin bu bakımdan şimdiye kadar eylemsiz kalmış olmasının ve Birlik düzeyinde bir koordinasyon eksikliğinin bulunmasının" üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Türkiye 11 Kasım tarihinde yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine sınırdışı etmeye başlamış ve 19 Kasım tarihine kadar 15 IŞİD şüphelisi ülkelerine sınırdışı edilmişti. IŞİD şüphelilerine nasıl davranılacağı her ülkede, ülkenin yasalarına göre değişiklik gösteriyor. Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'nin bir kararına göre Almanya'nın yabancı savaşçıların çocuklarını geri alması ancak annelerinin de geri alınmasıyla birlikte mümkün.

Almanya ilk kez bir IŞİD şüphelisinin ülkeye geri dönüşünü geçen hafta kabul etti. Laura H. Adlı otuz yaşındaki Alman kadın üç çocuğuyla birlikte Cumartesi günü Frankfurt'a geldi. IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Laura H. hakkında terör örgütüne üyelik şüphesi ve çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle velayet görevini ihmal suçlamalarından soruşturma açılacağı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre AB vatandaşı cihatçılardan olma 700 ila 750 çocuk Suriye'nin kuzey doğusundaki kamplarda tutuluyor. Alman makamları da Suriye'de IŞİD taraftarı olan Alman vatandaşlarının sayısını yaklaşık 80 olarak tahmin ediyor.

DW, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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