 Antisemitizmle mücadele görevlisinden kipa takma çağrısı | ALMANYA | DW | 28.05.2019

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ALMANYA

Antisemitizmle mücadele görevlisinden kipa takma çağrısı

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisi Klein, Kudüs Günü dolayısıyla gösterilerin düzenleneceği Cumartesi günü Yahudilerle dayanışma için Almanya’daki herkese kipa takma çağrısı yaptı.

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Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisi Felix Klein, Almanya’da vatandaşlara gelecek Cumartesi günü kipa takma  çağrısında bulundu. Klein, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde yayımlanan demecinde, "Gelecek Cumartesi günü Berlin’de Kudüs Günü dolayısıyla İsrail ve Yahudilere karşı kabul edilemez bir şekilde nefret duyguları yayılırken, Almanya’nın her yerinde vatandaşlara kipa takmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Bu şekilde Yahudilerle dayanışma mesajı verileceğini belirten Klein, ayrıca "Sınırsız din özgürlüğü ve toplumsal çoğulculuğun" savunulacağını ifade etti. Klein, "Siyaset ve toplum antisemitizme karşı gücünü birleştirirse, bu mücadeleyi kazanmak için gerçek bir şanslarının olacağını" söyledi.

Kudüs Günü dolayısıyla her yıl Berlin’de düzenlenen gösterilere İsrail karşıtı ve Yahudi düşmanı kişi ve gruplar katılıyor. Hamas ve Hizbullah sempatizanlarının yanı sıra Neonazilerin de gösterilere katıldığı biliniyor. Kudüs Günü, 1979 yılında İran’ın dinî lideri Ayetullah Humeyni tarafından Filistin halkına destek için ilan edilmişti.

Felix Klein

Felix Klein

Kipa uyarısına ilişkin açıklama

Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisi Felix Klein’in Almanya’da yaşayan Yahudilere her yerde kipa takmamaları uyarısında bulunması tepkiyle karşılanmıştı. Hafta sonunda dile getirdiği uyarıya ilişkin açıklamalarda da bulunan Klein, bu uyarının harekete geçmek için bir mesaj olarak algılanması gerektiğine işaret etti. 2018 yılı istatistiklerine göre siyasi kaynaklı suç eylemlerinde gözlemlenen artış nedeniyle bu yönde bir uyarı yaptığı belirten Klein, Yahudi karşıtı eylemlerde yüzde 20’ye yakın artış olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de çocuk ve gençlere bazı kentlerde kipa takmamaları çağrısında bulundu. "Kipanın üzerine bir şapka giymelerini" söyleyen Schuster, yıllardır bu konuda uyarılar yaptığını hatırlattı. Schuster, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "Şimdi devlet tarafından da soruna işaret ediliyorsa, durumun nasıl olduğu umarım şimdi ciddiye alınır" dedi.

KNA,epd/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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