Antalya'daki teleferik kazası sonrası ihmal tartışmaları

Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ihmal şüpheleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bir teleferik direğinin devrilmesi üzerine seyir halindeki kabinlerden birinin parçalandığı, birçoğunun da havada asılı kaldığı olayda kurtarma çalışmaları sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 21 kabinde 150 vatandaşın tahliye edildiğini, üç kabinde 18 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaza sonrası gündeme gelen ihmal şüphelerine yönelik açıklamada da bulunan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında işletmeye açtığı bir yer teleferik. Bizden önceki dönem. Ben 2019 yılında göreve geldim. Ve aynı firmayla, aynı belediyemizin şirketiyle devam ediyoruz" dedi.

CHP'li Belediye Başkanı, "Yıllık ağır bakım dediğimiz baştan sona bakımların yapıldığı 2017'den beri de bu şekilde yapılmış. Ayrıca aylık ve haftalık bakım da yapılmaktayken bu defa böylesi bir kaza meydana geldi. Yılbaşı itibarıyla yapılmıştı. Biz de 5 Mart itibarıyla sezonu açmıştık. Bu anlamda çalışmalar, incelemeler hukuki ve adli yönüyle devam edecektir" diye ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi söz konusu acı olayın yaşandığı teleferik sistemiyle ilgili olarak hem yıllık bakımlarını hem aylık bakımlarını aynı zamanda da haftalık bakımlarını yapmak üzere akredite olmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir uzman şirkete bakım onarımlarını yaptırmıştır. Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasındadır" dedi.

Yavuzyılmaz, "Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca incelenmiş, bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiştir. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlar da yapılmıştır. Nisan ayının bakım raporuysa zaten şu anda bakımları aynı zamanda sürmekteydi, kontrolleri yine bu uzman bakım onarım şirketi tarafından yapılmaktaydı" diye konuştu.

Kazanın ardından kurtarılan bir kız çocuğu Fotoğraf: Antalya Governorship/Handout via REUTERS

Kurtarma çalışmalarında son durum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait dört, Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını açıkladı. Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 607 arama kurtarma personeli ile 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralanan 17 kişinin hastanelere sevk edildiğini, kabinlerden kurtarılan 68 kişinin sağlık kontrolünün ise ambulanslarda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki direklerden biri dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalık alana düşmüştü. Teleferik hattındaki birçok kabinse havada asılı kaldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler" açıklamasında bulundu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada ise Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından bir adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devletimizin tüm imkânları bu asılı kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için seferber edilmiştir ancak her helikopter de müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler orada kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için şimdilik sadece Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı üç helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz" demişti.

Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki direklerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Fotoğraf: Antalya Governorship/Handout via REUTERS

DW,ANKA/CÖ,HT

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