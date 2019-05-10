 Annelerin Meclis′teki oturma eylemi sona erdi | TÜRKİYE | DW | 14.05.2019

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TÜRKİYE

Annelerin Meclis'teki oturma eylemi sona erdi

Çocukları açlık grevinde olan tutuklu ve mahkum anneleri Meclis Başkanı Şentop ile görüşmelerinin ardından Meclis'teki oturma eylemine son verdi.

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Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan bir grup annenin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) grup toplantısına katılmalarının ardından Meclis'te başlattıkları oturma eylemi sona erdi. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çocukları açlık grevinde olan annelerin Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Meclis'te başlattıkları oturma eylemine son verdiler" denildi. Açıklamada "Annelerin bekleyişinin HDP Grup Toplantı Salonu'nda devam ettiği" belirtildi. 

Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan anneler,  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşme talebinde bulunmuştu. 

HDP'nin Twitter hesabı üzerinden sabah saatlerinde paylaşılan mesajda annelerden birinin, "Bizim çocuklarımız açlık grevindeyken, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Görüşe müjdeli haberle gitmek istiyoruz." dediği görülüyordu. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridi protesto eden bazı tutuklular ve mahkumlar açlık grevi yapıyor. 

Anneler tarafından geçen hafta başlatılmak istenen oturma eylemleri İstanbul ve Ankara'da polisin engeli ile karşılaşmıştı. İstanbul'da Bakırköy Hapishanesi önünde, Sirkeci'de ve Ankara Kuğulupark'ta 45 kişi gözaltına alınmıştı.

HDP Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, annelere yönelik polisin müdahalesini eleştirdi. Grup toplantısında konuşan Buldan, "Dün de Batman'da müdahale edildi. Hem oradaki annelerimiz, hem de Batman Milletvekilimiz Feleknas Uca, "Biz devletin bekçisiyiz" diyen polislerce darp edildi. Vekilimize ve annelerimize saldıran polisler hakkında da yargıyı göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

DW/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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