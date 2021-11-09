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Anlaşma

Anlaşma, devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge.

DW Türkçe'nin anlaşma ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

FILE - In this Sunday, Sept. 10, 2017 file photo, migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' interior ministry says on Monday, Oct. 23, 2017, larger European Union member states should take on a fairer share of the burden by accepting more migrants for resettlement from other partners on the bloc's fringes that first receive them. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi 09.11.2021

Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı. Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.
Iran's new President-elect Ebrahim Raisi speaks during his press conference in Tehran, Iran, Monday, June 21, 2021. Raisi said Monday he wouldn't meet with President Joe Biden nor negotiate over Tehran's ballistic missile program and its support of regional militias, sticking to a hard-line position following his landslide victory in last week's election. (AP Photo/Vahid Salemi)

İran’dan Batı’ya "aşırı taleplerle gelmeyin" mesajı 04.11.2021

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 29 Kasım için öngörülen nükleer müzakerelerde İran halkının çıkarlarına zarar verecek “aşırı talepleri” kabul etmeyeceklerini duyurdu.
ARCHIV - 55 türkische Gastarbeiter kommen am 27.11.1961 auf dem Flughafen in Düsseldorf an. Sie sind die ersten von 400 Bergleuten aus der Türkei, die sich für ein Jahr Arbeit in Deutschland verpflichtet haben. Foto Wolfgang Hub dpa (zu dpa-Themenpaket Anwerbeabkommen) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/W. Hub

Siyasetçilerden Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü için kutlama mesajları 30.10.2021

Almanya'da çok sayıda siyasetçi Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Siyasetçiler, Türkiye'den göçün Almanya tarihinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
ARCHIV - 55 türkische Gastarbeiter kommen am 27.11.1961 auf dem Flughafen in Düsseldorf an. Sie sind die ersten von 400 Bergleuten aus der Türkei, die sich für ein Jahr Arbeit in Deutschland verpflichtet haben. Foto Wolfgang Hub dpa (zu dpa-Themenpaket Anwerbeabkommen) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılı 30.10.2021

Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün düzenlendiği anlaşma bundan tam 60 yıl önce imzalandı. Almanya'ya "misafir işçi" olarak göç eden işçilerin çocukları artık ev sahibi oldular. Peki bu süreçte neler yaşandı?
U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi 29.10.2021

Roma'da G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Biden ile Macron, iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açan denizaltı krizinin giderilmesine yönelik olumlu mesajlar verdiler.
26.09.2018, Berlin, GER - Nationalfahne der Tuerkei und die Europafahne. (asiatisch, Asien, aussen, Aussenaufnahme, Banner, Beflaggung, Berlin, blau, deutsch, Deutschland, EU, EU-Fahne, EU-Flagge, Europa, europaeisch, Europaeische Union, Europafahne, Europasterne, Fahnen, Flaggen, flattern, flatternd, gehisst, Laenderfahne, Laenderflagge, Landesflagge, Nationalfahne, Nationalfarben, Nationalflagge, Nationalitaet, Nationalstolz, niemand, QF, Querformat, rot, Staatenbund, Staatssymbo, Sternenbanner, Sternenkreis, Tuerkei, tuerkisch, Westeuropa, Wirtschaft) 180926D403BERLIN.JPG *** 26 09 2018 Berlin GER national flag of turkey and the european flag asian asia outside outdoor flag banner flagging Berlin blue german Germany EU EU flag European Union European Union European flag European flag flags flags flapping fluttering flags flag flag cou

AB Türkiye'yle üç programa imza attı 27.10.2021

Türkiye ile AB Komisyonu arasında eğitim, bilim, araştırma gibi alanları kapsayan üç anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına dahil oldu.

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

Almanya’da yeni hükümete bir adım daha yaklaşıldı 15.10.2021

Almanya’da yeni federal hükümeti oluşturmayı planlayan SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki sondaj görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Tarafların önümüzdeki günlerde koalisyon görüşmelerine başlaması planlanıyor.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Yunanistan Fransa'dan üç fırkateyn alacak 28.09.2021

Bu yılın başında Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzalayan Yunanistan bugün de üç fırkateyn için imza attı. Fransız ve Yunan liderler Doğu Akdeniz'de tam dayanışma mesajı verdi.
TAJI, IRAQ - APRIL 12: U.S. Army trainers watch as an Iraqi recruit fires at a military base on April 12, 2015 in Taji, Iraq. U.S. forces, currently operating in 5 large bases throught the country, are training thousands of Iraqi Army combat troops, trying to rebuild a force they had origninally trained before the U.S. withdrawal from Iraq in 2010. Members of the U.S. Army's 5-73 CAV, 3BCT, 82nd Airborne Division are teaching members of the newly-formed 15th Division of the Iraqi Army, as the Iraqi government launches offensives to try to recover territory lost to ISIS last year. (Photo by John Moore/Getty Images)

ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor 17.09.2021

ABD ile Irak arasında varılan anlaşma uyarınca Erbil ve Ayn el Esad üslerindeki Amerikan muharip birliklerinin sayısının Eylül sonuna kadar azaltılacağı bildirildi.
ARCHIV - 25.11.2015, Syrien, Latakia: HANDOUT - Ein Videostandbild des russischen Verteidigungsministeriums zeigt, wie das Flugabwehrraketensystem S-400 von einem Transportflugzeug auf dem Flugplatz Hmeymim außerhalb entladen wurde. (zu dpa «Lieferung umstrittener russischer Raketenabwehr für Türkei beginnt») Foto: Russian Defence Ministry Press S/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ankara: “İkinci parti S-400 sistemine dair yeni gelişme yok” 24.08.2021

Rusya, Türkiye’ye yeni parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakın bir zamanda imzalanacağını açıkladı. Ancak Ankara kaynakları “yeni bir gelişme yok” diyor. Peki Rusya’dan S-400 açıklamaları ne ifade ediyor?
An illustration picture shows vials with Covid-19 Vaccine stickers attached and syringes with the logo of US biotech company Novavax, on November 17, 2020. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

AB Komisyonu ile Novavax arasında 200 milyon dozluk anlaşma 04.08.2021

Anlaşmaya göre, aşısının onaylanmasıyla AB ülkeleri Novavax'tan ilk etapta 100 milyon doz aşı alabilecek. Anlaşma ayrıca, AB ülkeleri için 2023'e kadar 100 milyon ek doz satın alabilme opsiyonu içeriyor.
Leaders of the Taliban movement walk to attend a press conference in Moscow on July 9, 2021. - Russia on July 9, 2021, said the Taliban controls about two-thirds of the Afghan-Tajik border and urged all sides in Afghanistan to show restraint. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Taliban: Afganistan'ın yüzde 85'i kontrolümüz altında 09.07.2021

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Taliban heyeti Afganistan'ın yüzde 85'inin kontrolleri altında olduğunu açıkladı. Taliban, ABD ile aralarında saldırı düzenlenmeyeceği konusunda anlaşma olmadığını da söyledi.
A Syrian family walks past a blast site in the town of Reyhanli of Hatay province near the Turkish-Syrian border May 12, 2013. Twin car bombs killed 43 people and wounded many more in a Turkish town near the Syrian border on Saturday and the government said it suspected Syrian involvement. The bombing increased fears that Syria's civil war was dragging in neighbouring states despite renewed diplomatic moves towards ending two years of fighting in which more than 70,000 people have been killed. The bombs ripped into crowded streets near Reyhanli's shopping district in the early afternoon, scattering concrete blocks and smashing cars in the town in Turkey's southern Hatay province, home to thousands of Syrian refugees. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

KStA: Türkiye ile yapılan anlaşma kirli bir iştir 23.06.2021

AB’nin Türkiye ile varılan mülteci mutabakatını sürdürme planı Alman basının yorum köşelerinde ele alınıyor. Alman gazeteleri, sığınmacıları AB’ye göndermeme karşılığında Türkiye’ye para verilmesini eleştiriyor.
Leaders of the G7 pose for a group photo on overlooking the beach at the Carbis Bay Hotel in Carbis Bay, St. Ives, Cornwall, England, Friday, June 11, 2021. Leaders from left, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Charles Michel, U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Yoshihide Suga, British Prime Minister Boris Johnson, Italy's Prime Minister Mario Draghi, French President Emmanuel Macron, European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Angela Merkel. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

G7 Zirvesi 1 milyar doz aşı beklentisi ile başladı 11.06.2021

G7 Zirvesi yoksul ülkelere bir milyar doz aşı bağışlama konusunda anlaşma beklentisiyle başladı. İngiltere Başbakanı Johnson pandemiden çıkış bağlamında zirvenin “müthiş fırsatlar” sunduğunu kaydetti.
FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin takes part in a video conference at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia January 19, 2021. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS/File Photo

Putin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararına imza attı 07.06.2021

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesini Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkartan kararnameyi imzaladı. Anlaşma taraf ülkelere güven yaratmak amacıyla birbirlerinin hava sahasında silahsız keşif uçuşu yapma imkanı tanıyor.
ARCHIV - HANDOUT - 01.04.2018, Berlin: Eine Kombo zeigt den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Veranstaltung in Ankara (Türkei, l) und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einer Veranstaltung in München. (zu dpa Verbalattacken zwischen Erdogan und Netanjahu wegen Gaza-Protesten vom 01.04.2018) Foto: -/Pool Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

İsrail'de iktidar değişikliği Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkiler? 04.06.2021

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'yu hükümet dışında bırakacak anlaşma sağlandı. Bu iktidar değişikliği, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'a sorduk.

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