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Anlaşma, devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge.
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Almanya'da çok sayıda siyasetçi Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Siyasetçiler, Türkiye'den göçün Almanya tarihinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'yu hükümet dışında bırakacak anlaşma sağlandı. Bu iktidar değişikliği, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'a sorduk.