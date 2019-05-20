 Anket: İmamoğlu 2 puan önde | TÜRKİYE | DW | 27.05.2019

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TÜRKİYE

Anket: İmamoğlu 2 puan önde

MAK Danışmanlık'ın 23 Haziran seçimi öncesi yaptığı anket, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın yaklaşık iki puan önünde olduğuna işaret ediyor.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık'ın yaptığı kamuoyu araştırması, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi adayı Ekrem İmamoğlu'nu AKP adayı Binali Yıldırım'ın yaklaşık iki puan önünde gösterdi.

İstanbul'da yaşayan 11 bin kişiyle 15-20 Mayıs tarihleri arasında görüşülerek yapılan ankete katılanlara, 23 Haziran'da'daki seçimde hangi adaya oy vereceği soruldu.

Katılımcıların yüzde 47'si İmamoğlu'na, yüzde 45'i Yıldırım'a, yüzde 0,5'i Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a, yüzde 0,5'i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 7'si ise kararsız olduğunu ya da herhangi bir görüşü bulunmadığını ifade etti.

Araştırmada, "Niçin kararsız olduğunu sorduğumuz seçmen ağırlıklı olarak bir neden söylememekte, (ancak) farklı endişelerini ifade etmektedir. Bu da kararsızların önemli ölçüde muhalefetin yanında sonuca gidebileceğini göstermektedir" denildi. 

Kararsızların matematiksel dağılımı sonrasıysa İmamoğlu'nun oylarının 50,3'e, Yıldırım'ın oylarının ise 48,2'e yükseldiği görüldü.

Seçimde hile tartışması

Ankete katılanların yüzde 49'u "İBB Başkanlığı seçiminde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 43'ü İBB Başkanlığı seçiminde hile veya usulsüzlük yapıldığını düşünürken yüzde 8'i kararsız olduğunu belirtti ya da cevap vermedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi iptal etmesini doğru bulanların oranı yüzde 43 olurken katılımcıların yüzde 47'si doğru bulmadığını söyledi. Yüzde 10'luk kesim ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü, YSK'nın seçimi tekrarlama kararı sonrası 31 Mart'a göre politik tercihinin değişebileceğini belirtirken, yüzde 79'luk kesim tercihinin aynı kalacağını söyledi. MAK Danışmanlık, tercihinin değişebileceğini söyleyenlerin yüzde 65'inin Cumhur İttifakı seçmeni olduğunu belirtti.

Ankete katılanlara, 31 Mart seçimlerinde oy verirken İBB Başkan adayları arasında yaptıkları tercihlerde hangi faktörün etkili olduğu da soruldu. Araştırmaya göre, İmamoğlu'na oy verenlerin yüzde 72'si adaydan dolayı, yani İmamoğlu'nun şahsına oy verdiğini söyledi. Yıldırım'a oy verenlerin yüzde 80'i ise adaydan ziyade parti ya da Cumhurbaşkanı için oy verdiğini ifade etti.

Yarın genel seçim olsa?

Araştırma kapsamında "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu da yöneltildi. AKP'ye yüzde 36, CHP'ye yüzde 25, HDP'ye yüzde 10, MHP'ye yüzde 7, İYİ Parti'ye yüzde 7, Saadet Partisi'ne yüzde 1, diğer parti ve bağımsız adaylara ise yüzde 2 destek çıktı. Kararsız seçmen oranı yüzde 12 olarak tespit edildi. Kararsızların matematiksel dağılımı sonrası AKP yüzde 40,7'ye, CHP yüzde 28,5'e, HDP yüzde 11,3'e, MHP yüzde 8'e, İYİ Parti yüzde 8'e, Saadet yüzde 1,2'ye yükseldi.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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