Anket: İsrailliler Netanyahu'nun gitmesinden yana

İsrail'de yapılan bir ankete göre 7 Ekim saldırılarından bu yana popülaritesi hızla düşen Netanyahu'ya destek oranı yüzde 15'te kaldı. Hamas'a karşı yürütülen operasyona ise çoğunluk destek veriyor.

İsraillilerin ezici bir çoğunluğu Başbakan Benyamin Netanyahu’nun görevine devam etmesini istemiyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan bir ankete göre, İsraillilerin yalnızca yüzde 15'i Netanyahu'nun Gazze savaşının sona ermesinin ardından görevde kalmasından yana görüş bildirdi. Katılımcıların çoğu ise, Hamas'a karşı başlatılan askeri operasyonun ise devamından yana.

Ankete katılanların yüzde 23'ü Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'ı başbakan olarak görmek istediğini bildirdi. Katılımcıların yüzde 30'u ise ne Gantz ne de Netanyahu'yu hükümet başkanı olarak görmek istiyor.

Askeri operasyona büyük destek

Katılımcıların yarısından fazlası, askeri operasyonları Hamas'ınelindeki rehinelerin kurtarılması için en uygun yol olarak görüyor. Yüzde 24'ü ise rehine takasından yana. Kasım ayı sonunda Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes uzlaşmasının bir parçası olarak 100’den fazla rehine serbest bırakılmıştı. 129 rehine ise hâlâ örgütün elinde.

İsrail Başbakanı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hamas'a karşı zafer elde edilmesinin aylar süreceğini söyledi. Operasyonların hedefinin Hamas'ın yok edilmesi olduğunu vurgulayan Netanyahu'ya göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen yoğun saldırılar da rehinelerin serbest kalması açısından kritik önemde.

Kamuoyu yoklamaları ise 7 Ekim saldırılarından bu yana Netanyahu'nun popülaritesinde belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Aralık ayında yapılan bir ankete göre İsraillerin yüzde 69'u savaş biter bitmez genel seçimlerin yapılmasından yana.

Reuters/SÖ,HT

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