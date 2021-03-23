 Anket: Halkın yüzde 52,3′ü İstanbul Sözleşmesi′nden çekilmeye karşı | TÜRKİYE | DW | 31.03.2021

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TÜRKİYE

Anket: Halkın yüzde 52,3'ü İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir ankete göre, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi onaylamayanların oranı yüzde 52,3, onaylayanların oranı ise yüzde 27,2.

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Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla İstanbul Sözleşmesi'ninfeshedilmesinin toplumun çoğunluğu tarafından onaylanmadığını ortaya koydu.

"Hükümetin 'İstanbul Sözleşmesi'nden' çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 52,3'ü "Onaylamıyorum," yüzde 26,7'si ise "Onaylıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Yüzde 7,5'i İstanbul Sözleşmesi'nden haberi olmadığını, yüzde 10,2'si fikrinin olmadığını belirtirken, yüzde 3,3'lük kesim de kararsız olduğunu bildirdi.

Ankete katılanların 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdikleri partiye göre yapılan değerlendirmede ise AKP ve MHP seçmenleri arasında İstanbul Sözleşmesi'ndençekilmeyi onaylayanların oranının onaylamayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Buna göre, AKP seçmenlerinin yüzde 47,4'ü, MHP seçmenlerinin yüzde 44,4'ü Sözleşme'den çekilmeyi onayladığını belirtirken, AKP seçmenlerinin 27,2'si, MHP seçmenlerinin ise yüzde 31,5'i Sözleşme'den çekilmeyi onaylamadığını kaydetti.

Saadet Partisi seçmeni de karşı

Muhalefet partilerinden CHP seçmenlerinin yüzde 88,2'si, İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 79,1'i, HDP seçmenlerinin yüzde 80'i İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi onaylamadığı yönünde görüş bildirdi.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin anketinde, Saadet Partisi (SP) seçmenlerinin yüzde 81,3'ünün İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi onaylamadığını belirtmesi dikkati çekti.

SP lideri Temel Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini "olumlu bulduklarını" açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösteren açıklamalarda bulunmuşlardı.

Temmuz ayındaki anket

Metropoll Araştırma Şirketi'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaların yaşandığı Temmuz 2020'de yaptığı ankette ise Sözleşme'nden çekilmeyi onaylamayanların toplam oranı yüzde 63,6, onaylayanların oranı ise yüzde 17 olarak belirlenmişti.

20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, ülke içinde ve dışında tepkilere neden olmuştu.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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