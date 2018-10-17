Anket: Almanlar AB'den memnun

Arzulanan reformların gecikmesine ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasında karşılaşılan sorunlara rağmen Almanların büyük çoğunluğu AB'ye olumlu bakıyor. Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasına göre Almanların yüzde 81'i AB'nin iyi bir proje olduğu görüşünü taşıyor.

Bütün üye ülkelerde Avrupa Birliği'ni olumlu bulanların oranı yüzde 62 ile son 25 yılın en yüksek oranına çıktı. Almanların yüzde 76'sı ülkelerinin AB üyeliğinden kazançlı çıktığı kanaatini taşıyor. Halk çoğunluğunun bu görüşte olmadığı tek AB ülkesi ise İtalya. İtalyanların sadece yüzde 42'si AB üyesi olmaktan memnun.

Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak olan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak konular arasında İngiltere ile AB arasındaki Brexit görüşmeleri de bulunuyor. AB Konsey Başkanı Donald Tusk Londra hükümetinden görüşmelerdeki tıkanıklığı giderecek önerilerde bulunmasını istedi.

Göç İtalyanlar için en önemli konu

Gündemde yıllardır reformdan geçirilmeyi bekleyen AB'nin iltica rejimi de yer alıyor. Almanların yüzde 56'sı Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için kampanyalarda en önemli konunun göç olması gerektiği görüşünde. AB genelinde bu konunun önemi ise yüzde 50'yi buluyor. İtalyanların ise yüzde 71'i göç politikasını en önemli konu olarak görüyor.

İtalya ve Çekya, AB üyeliği için referandum yapıldığı takdirde birlikten ayrılmayı isteyeceğini beyan edenlerin sayısının AB yanlılarından fazla olduğu ülkeler. İngiltere'de AB'de kalınmasından yana olanların oranı yüzde 51, Brexit'i tercih edenlerin oranı ise yüzde 34'ü buluyor. Anket İngilizlerin yüzde 11'inin kararsız olduğunu ortaya koydu.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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