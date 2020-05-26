 Anket: AB vatandaşlarının yüzde 60′ı yerleşik siyasi partilere güvensiz | AVRUPA | DW | 24.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Anket: AB vatandaşlarının yüzde 60'ı yerleşik siyasi partilere güvensiz

AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) anketine göre AB vatandaşlarının yüzde 60’ı ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Bu oran ekonomik sıkıntı çekenler arasında daha yüksek.

default

Avrupa Birliği (AB) çapında AB'nin Viyana merkezli Temel Haklar Ajansı (FRA)  tarafından yapılan bir anket, AB vatandaşlarının siyasetçiler ve siyasi partilerle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Ankete göre AB vatandaşlarının yüzde 60’ı yerleşik, ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Almanya'da bu oran yüzde 52 oranında.

Ankete göre ekonomik sorun yaşayanlar arasında siyasi yabancılaşma daha yaygın durumda. Ankete katılanlar arasında ekonomik sıkıntı çekenlerin yüzde 73'ü geleneksel siyaset tarafından umursanmadığını düşünüyor.

35 bin kişi katıldı

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki durumu mercek altına alan ve Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan ankete AB ülkeleri, aday Kuzey Makedonya ve İngiltere'den toplam 35 bin civarında vatandaş katıldı.

Ankete katılanların üçte biri insan haklarının "suçlular ve teröristler" gibi onu haketmeyenlere faydası olduğunu söyledi.

Ankete katılanlatın yüzde 27'si hakimlerin siyasi etki altında kaldığını, yüzde 29'u da siyasi etki altında kalmanın mümkün olabileceğini düşünüyor. Hırvatistan, Slovakya, Bulgaristan ve Macaristan'dan ankete katılanlarda yargının siyasi etki altında kaldığını düşünenlerin oranı daha yüksek.

"Yolsuzluk kabul görüyor"

Anket ayrıca yolsuzluğun ne kadar yaygın kabul gördüğünü ortaya koydu. Katılanların yüzde 4'ü kendilerinden resmi bir yetkili tarafından para ya da hediye istendiğini belirtti. Ancak ankete katılanların üçte birinden fazlası gereken hizmetin acil bir şekilde verilmesini sağlamak için bu tür hediyeleri vermenin "kabul edilebilir" olduğunu düşünüyor. Almanya'da bunun bazen kabul edilebilir olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 38.

FRA Direktörü Michael O'Flaherty, "Yolsuzluk nedeniyle inancını yitiren insanların oranı ve demokrasilerimizin işleme biçimi AB ülkelerinin bir an önce eyleme geçmesini sağlamalı" şeklinde konuştu.

Fransa ve Hırvatistan'da ankete katılanların yarısı işlerin yapılmasını sağlamak için yolsuzluğu bir alternatif olarak değerlendiriyor. Bu oran Çekya ve Slovakya'da yüzde 60'a çıkıyor.

Ankete göre hizmet verilmesi için hediye vermeyi düşünenlerin oranının en az olduğu ülkeler İsveç, Finlandiya ve Portekiz.

dpa / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupalılar siyasetten memnun değil

Avrupalı vatandaşların çoğunluğu Avrupa Birliği hakkında olumlu düşünüyor, ancak şu anda izlenen güncel politikalardan endişe duyuyor. (21.10.2015)  

Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği

AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB'nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu görüşünde. (13.05.2019)  

Avrupalılara göre en büyük sorun göç

Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre Avrupalılar, AB için göçün iklim değişikliğinden daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyor. (05.08.2019)  

Benzer içerik

Türkei Parlament Ankara

Bayram sonrası siyaset hızlanacak 26.05.2020

Ankara’da siyaset Ramazan Bayramı sonrasında gündemdeki tartışmalarla hızlı bir tempoya hazırlanırken, AKP "gönül seferberliği" ile halka giderek salgınla mücadeleyi anlatmayı planlıyor.

Coronavirus in Würzburg

Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor 23.04.2020

Almanya’da yapılan bir ankete göre toplum, koronavirüs kısıtlamalarını desteklemeye devam ediyor. Ancak bu destek giderek azalıyor.

Serbien LGBT-Pride-Parade in Belgrad

FRA: Gündelik hayatta ayrımcılık sürüyor 14.05.2020

AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) anketine göre, LGBTİ bireylerin gündelik hayatta maruz kaldığı ayrımcılık devam ediyor. Sonuçlar son yedi yılda fazla gelişme kaydedilmediğini ortaya koydu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berkin Elvan, Haziran 2013'te polisin attığı gaz fişeği sonrası uzun süre hastanede tedavi görmüş, daha sonra da hayata veda etmişti

AİHM Berkin Elvan dosyasını açtı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Haziran 2013’te Gezi Parkı olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’la ilgili dava başvurusunu işleme koydu.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  