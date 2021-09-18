Ankara'dan MED9 bildirisine tepki

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bildiriye ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, bildirinin "Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk" olduğunu savundu. Bilgiç, bildiriye imza atan AB ülkelerini "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ettiklerini” ifade etti.

Bildiride yer alan ifadeler

Fransa, Kıbrıs Cumhuriyeti, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan 17 Eylül’de Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen 8. Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonucu bir ortak bildiriye imza atmıştı.

Bildiride, Türkiye’ye AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki diyalog davetini kabul etmesi çağrısı yinelendi. Tüm devletlerin uluslararası hukuka uymasının esas olduğu ve provokasyonlar ile tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiği vurgulandı. Ortak açıklamada, bu tür bir eylemde bulunulması durumunda AB’nin elindeki tüm araçları üye devletlerin çıkarlarını ve bölgesel istikrarı korumak üzere kullanmakta kararlı olduğunun bir kez daha altı çizildi. Bildiride, "AB Konseyi’nce belirlenen koşullara uyulması kaydıyla bir dizi ortak çıkar alanında işbirliğini geliştirmek için Türkiye’yle iki taraflı diyaloğa hazır olunduğu" da belirtildi.

Zirve sonucu yayımlanan bildiride, Kıbrıs meselesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin "iki toplumlu, iki bölgeli ve politik eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde adil çözüm çağrısı"na atıfta bulunularak, "iki devletli çözüm önerilerinin kabul edilemez olduğu" vurgulandı. Ortak bildiride, Kapalı Maraş bölgesindeki "yasa dışı eylemlerinden" dolayı Türkiye’nin kınandığı belirtilerek, Ankara’ya eylemlerin iptali için çağrıda bulunuldu.

DW,dpa/SÖ,JD

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