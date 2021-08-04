Ankara'dan ABD’ye Afgan mülteciler tepkisi

ABD'nin Türkiye gibi bölge ülkelerine kendi imkanlarıyla giden binlerce Afgan'ı mülteci olarak kabul edeceğini duyurmasına Türkiye'den tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü, daha önce ABD ile çalışmış ve belli şartları yerine getiren binlerce Afgan'ın mülteci olarak kabul edilmesini öngören bir program açıklamıştı. Program çerçevesinde bu kişilerin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üçüncü ülkelere gitmesi ve işlemleri tamamlanana kadar 12-14 aylık süreyi bu ülkede geçirmeleri öngörülüyor. İsmi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Afganistan-Pakistan sınırının açık kalması gerektiğine vurgu yaptığı, diğerlerinin de İran üzerinden Türkiye'ye gidebileceği şeklindeki açıklaması kamuoyuna yansımıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konunun Ankara ile müzakere edilmediği belirtilerek "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD’li sivil toplum kuruluşları ile medya organlarına çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı belirtilerek, başvurular için ülkemize de işaret edilmektedir" dendi ve bunun bölgede yeni bir göç krizine neden olacağı hatırlatıldı.

Türkiye'ye giriş yapan Afgan sığınmacı sayısı son dönemde artış gösteriyor.

"Doğrudan uçakla ülkesine nakletsin"

Açıklamada, "Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez" ifadeleri yer aldı. Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi olmadığının da vurgulandığı açıklamada, "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir" şeklinde tepki gösterildi.

Kurz da Türkiye’yi işaret etmişti

Geçen hafta ise Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beklenen Afgan mülteci akını konusunda, "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" demişti.

Kurz'un açıklaması öncesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) göç akınını sınırlandırabilmek üzere Afganistan ve Afganistan'a komşu ülkeler için yeni bir mali yardım paketi planladığı kamuoyuna yansımıştı.

İçişleri Bakanı Soylu

Soylu: 2020'de 505 bin 375 düzensiz göçmen engellendi

Diğer yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında güney ve doğu sınırlarından Türkiye’ye 505 bin 375 kişinin yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini açıkladı.

Soylu yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında da bu rakamın bugüne kadar 253 bin 299 olduğunu belirtti. Türkiye'nin uzun yıllardır göçte hem hedef hem de transit ülke olduğunu da vurgulayan Bakan, 2018 yılında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında 122.302 ve 2021 yılında ise 72.879 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

DW,DHA/ETO,BK

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