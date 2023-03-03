Ankara'da ortak aday hareketliliği

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ortak aday gündemli altılı masa toplantısının ardından "ortak adaya ilişkin ortak anlayış" mesajı verildi ancak bir isim açıklanmadı. İsim için 6 Mart Pazartesi günü işaret edildi. Bu açıklama sonrası Ankara'da gece boyu hareketli saatler yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası parti genel merkezine geçti ve kurmayları ile yaklaşık 20 dakikalık bir toplantı yaptı. Ardından da evine geçti. Masanın diğer liderleri de parti kurmaylarına gelişmelere dair bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu bugün önce SOL Parti Genel Merkezi'nde SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüşecek, ardından da TBMM'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelecek.

İYİ Parti'de ise gece uzundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı'nı topladı. Akşener, kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 22.30'da başlayan toplantı, saat 02.30'da sona erdi. Akşener toplantı sonrasında açıklama yapmazken "Gençliğin umudu Meral Akşener" sloganları eşliğinde partisinden ayrıldı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) ve il başkanları toplantısı ise bugün yapılacak. Akşener, 13.30'daki GİK toplantısı sonrası açıklama yapacak.

Tweetler silindi

Gece boyu İYİ Parti'den gelen farklı açıklamalar Ankara'da, “Millet İttifakı'nda kriz mi var?" ve "Masa dağılıyor mu?" sorularının sorulmasına yol açtı. İYİ Parti'de bir kesimin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu biliniyor.

En dikkat çeken sosyal medya paylaşımı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan gelirken önce "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o…" tweetini attı ardından da "Millet 5'ten büyüktür” paylaşımı yaptı.

Dikbayır, bu paylaşımını sildi ancak gece yarısı İYİ Parti'den ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine sözlü olarak aynı cümleyi tekrarladı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de sosyal medyadan "Apoletlerini sök dedik sana" paylaşımı yaptı. Öztürk'ün bu ifadeyi Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı ileri sürüldü.

CHP'de de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından atılan tweetler silindi. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demiri "Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz” ifadeleri ile bir Kılıçdaroğlu videosu paylaştı ve ardından da bu tweeti sildi. Benzer tweet atan çok sayıda CHP milletvekili de tweetlerini sildi.

Akşener hariç liderler paylaştı

Altılı masanın dünkü toplantısının ardından Akşener dışındaki beş lider, Twitter hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten, başta ev sahibimiz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Altılı masanın dünkü toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle karşıladı. Fotoğraf: FEYYAZ BOZKURT/Saadet Partisi

Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise "Aziz memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, 'devlet' olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz. Ev sahipliği dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve bu kararlılığı, bilinci, inancı paylaşan sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Nihai açıklama 6 Mart'ta

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirdiği toplantı yaklaşık altı saat sürmüştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Altılı masa bu toplantıda, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday konusunda "ortak bir anlayışa" vardı. Liderler, ortak aday konusundaki nihai açıklamayı 6 Mart'taki toplantıdan sonra yapacak.

Altılı masanın dünkü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" denildi.

