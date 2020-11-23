 Ankara′da Kavala ve Demirtaş için umut yok | TÜRKİYE | DW | 25.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ankara'da Kavala ve Demirtaş için umut yok

Erdoğan reformdan söz ederken Bahçeli'den gelen mesajlar, dikkatler sözü edilen reformların nasıl şekilleneceğine çevrildi. Ankara'da Kavala ve Demirtaş'ın serbest kalacağına ilişkin ise bir işaret görülmüyor.

60. Jahrestag des Militärputsches in der Türkei 1960

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya destek verirken Bülent Arınç'ı "terörist sempatizanı, gafil" olarak tanımlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir yandan reform mesajı verip öte yandan "Bir teröristin kitabının okunmasını tavsiye ettiği için kendini Arınç'ın rencide ettiğini" söylemesi ve parlamenter sisteme geri dönülmesini isteyen AKP'li eski Diyarbakır milletvekili İhsan Arslan'ın da dün AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda disipline sevkedilmesi, Cumhur İttifakı'nın geleceği ile ilgili tartışmaları derinleştirdi.

Erdoğan her ne kadar hazırlanacak yeni reform paketlerinin en kısa sürede meclise sunulacağını söylese de Ankara kulislerinde Bahçeli'nin Erdoğan'ı frenleyeceği konuşuluyor. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın reformlara devam edeceğini açıklaması ise reformların kapsamının dar tutulacağı şeklinde yorumlanıyor.

Peki ne tür reformlar planlanıyor? DW Türkçe'ye bilgi veren Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri özellikle yargı ve ekonomide sistemin işleyişini hızlandıracak teknik reformlar planlandığına işaret ediyor. MHP'li yetkililer ise "Reformdan Demirtaş ile Kavala'nın serbest bırakılacağı anlaşılmasın. Milliyetçilik üzerine kurulu Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor" mesajını veriyor.

Peki Demirtaş'la Kavala'nın serbest kalmasına kapıları tamamen kapatan, AKP'deki eleştirel sesleri bastırmaya çalışan Erdoğan'ın elini kolunu bağlayan gerçekten MHP lideri Devlet Bahçeli mi?

Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esen

Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esen

"Erdoğan, Bahçeli'ye ve MHP'ye muhtaç"

Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esen, bu soruyu yanıtlarken Türkiye'de ekonomide ve dış politikada yaşanan sıkıntılara dikkat çekiyor. Esen, "Erdoğan ekonomideki ve dış politikadaki sıkıntılar yüzünden hem içerde hem de dışarda ciddi destek kaybediyor. İyi politikalar yürüterek de olsa kaybettiği desteği kazanma ihtimali çok azaldı, hatta ortadan kalktı. Bu yüzden Bahçeli'ye ve MHP’ye giderek artan oranda muhtaç haline geldi" diyor.

Bahçeli'nin kritik bir özelliği olduğunu, istediği anda Türkiye'yi seçime götürebileceğini söyleyen Esen, seçim istemeyen Erdoğan'ın Bahçeli'nin istekleri doğrultusunda hareket etmekten başka şansının kalmadığını düşünüyor.

Esen, Demirtaş ve Kavala'nın tutukluğu konusunda ise Türkiye'de son on yılda yaşananlara dikkat çekiyor. "Son on yıldır giderek otoriterleşen bir Türkiye var. O yüzden kimse Erdoğan'dan ciddi anlamda reform beklemiyor. Ancak Joe Biden'ın ABD başkanlığıyla birlikte belki biraz hareket etmek istemiş olabilir Erdoğan" diyen Esen, bu esneklikte Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağına dair işaretler olmadığını söylüyor.

Esen, "Kavala ve Demirtaş'ın tutukluluklarının devam etmesi AKP-MHP ittifakına Erdoğan'ın verdiği bir kapora. Eğer Kavala ile Demirtaş serbest kalırsa, Erdoğan MHP'den daha bağımsız olduğunu göstermiş olur ki, bunu yapacak gücü yok" tespitinde bulunuyor.

"Erdoğan vesayet altında değil, pragmatist"

Siyaset bilimci, hukukçu Prof. Levent Köker ise Çakıcı ve Arınç vakalarının üstüne Bahçeli'nin Erdoğan'ın reform söylemine sahip çıkmasının Cumhur İttifakı'na belli koşullar sunduğunu da ortaya çıkardığını söylüyor.

Bu koşulların başında da Demirtaş ile Kavala'nın tutukluluğun devam etmesinin geldiğinin açıkça görüldüğünü anlatan Köker, "Erdoğan da Bahçeli'nin koşullarını kabul etmiş. Bunu MHP etkisinden değil de, kendi iktidarını konsolide etmek için yapıyor. Pragmatist. Böyle düşünen ve davranan birine de başka birinin vesayeti altında demek son derece güçtür" değerlendirmesi yapıyor.

Prof. Levent Köker

Prof. Levent Köker

Türkiye'de MHP'nin "devletin sahibi" denilen bir yerde durduğunu, AKP’nin de hem milliyetçi muhafazakar hem de İslamcı bir geleneği içinde barındırdığını belirten Köker, Erdoğan’ın reform söyleminin "modernleşme" olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor.

Köker, "Erdoğan’ın içinden geldiği politik gelenek Türk milliyetçiliğine yabancı değildir. Sadece, laik Türk milliyetçiliğinin dışında kalan başka bir Türk milliyetçiliği versiyonudur. Bu yüzden Erdoğan’ın reform söyleminin Türkiye’nin demokratikleşmesine katkısı olmayacağı gibi Batı medeniyetinden kopmayı da sürdürecek bir söylemdir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bahçeli: Çakıcı dava arkadaşımdır

MHP lideri Bahçeli, organize suç örgütü lideri Çakıcı’nın dava arkadaşı olduğunu mecliste de tekrarladı. Demirtaş’ a “terörist” diyen Bahçeli, Arınç’a “gafil” diye çıkıştı.  

Erdoğan Cumhur İttifakı'nı savundu

Partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop'da düzenlenen il kongrelerine video konferans yoluyla katılan Erdoğan, Cumhur İttfakı'nı savundu, Gezi ve Osman Kavala ile ilgili iddialarını tekrarladı.  

"Cumhur İttifakı'ndan reform çıkar mı?"

Çakıcı'nın MHP eliyle siyaset sahnesine çıkarılması tesadüf görünmüyor. Bahçeli, bu hamleyle Erdoğan'ı neye zorluyor? Arınç'ın sözleri, akabinde Diyarbakır'daki şafak operasyonu neyin habercisi? Bülent Mumay'ın analizi.  

Ankara'da siyasete mafya gölgesi düştü

Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi Ankara'da devlet, siyaset, mafya ilişkisini gündeme getirdi. Susurluk dönemini yakından tanıyan siyasetçilerden Fikri Sağlar, "90'lı yıllara dönüyoruz" uyarısı yapıyor.  

"Derin devlet" korumasından "Cumhur İttifakı" kalkanı altına

Alaattin Çakıcı kimdir? MİT'le ilişkisi neydi? Eşini niye öldürttü? Derin devlet tarafından nasıl korundu? Hakaret ettiği Erdoğan ve Bahçeli'ye niye teşekkür etti? Faruk Bildirici'nin kaleminden bir Çakıcı portresi.  

Benzer içerik

Türkei Bülent Arinc

Bülent Arınç'tan istifa sinyali geldi 23.11.2020

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamaları nedeniyle Erdoğan'ın sert ifadelerle eleştirdiği Bülent Arınç'tan Erdoğan'a yanıt geldi. Arınç, istifa edebileceğinin mesajını verdi.

Türkei Recep Tayyip Erdogan und Devlet Bahceli

"Cumhur İttifakı'ndan reform çıkar mı?" 20.11.2020

Çakıcı'nın MHP eliyle siyaset sahnesine çıkarılması tesadüf görünmüyor. Bahçeli, bu hamleyle Erdoğan'ı neye zorluyor? Arınç'ın sözleri, akabinde Diyarbakır'daki şafak operasyonu neyin habercisi? Bülent Mumay'ın analizi.

DW Haber - 20.11.2020 20.11.2020

DW Haber'de bugün; Arınç'ın Kavala ve Demirtaş hakkındaki sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçip geçmediği tartışması, İzmir'deki deprem sonrası bina yıkım işlemlerinin tehlikeli yapıldığı uyarısı, Demokratik Toplum Kongresi'nin faaliyetlerine yönelik operasyonlar nedeniyle Diyarbakır Barosu'nun "İktidarın hedefindeyiz" açıklaması ve MİT'in Avusturya'da suikast planladığı iddiası var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Sığınmaevinde sekiz ay: "Ben onca çile çektim, o bir kez ceza çekmedi"

Dört kez karakola gidip yardım alamamış, sonunda iki çocuğuyla sığınmaevine kaçmış bir kadın. Boşandığı eşinden uzakta olsa da korku içinde yaşadığını anlatıyor. Aysel’in hikâyesi, şiddet gören kadınların ortak hikâyesi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  