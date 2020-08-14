 Ankara′da Hamas-El Fetih buluşması | DÜNYA | DW | 22.09.2020

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DÜNYA

Ankara'da Hamas-El Fetih buluşması

Uzlaşma arayışındaki Hamas ve El Fetih liderleri Ankara'da bir araya geldi. Buluşma, Filistinli liderlerin 2017'de varılan ancak uygulanmayan Kahire anlaşması sonrası gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme oldu.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan yetkililer, Hamas ve El Fetih liderlerinin uzlaşma sağlamak amacıyla Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.

Söz konusu buluşma, 2017 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan ancak uygulanamayan uzlaşma anlaşması sonrası liderler arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, 3 Eylül'de El Fetih ve Hamas dâhil 14 Filistinli fraksiyon liderinin internet üzerinden katıldığı bir toplantıya başkanlık etmişti.

Hamas yetkilisi Halil el Hayya, "Türkiye'deki görüşmeler, Filistinli güçlerin daha önce varılan anlaşmayı uygulamak için geçmişte gerçekleştirdiği görüşmeler ve diyaloğun uzantısı niteliğinde" dedi.

Hamas ve El Fetih arasında 2017 yılında Kahire'de varılan anlaşma uygulanmamıştı.

Hamas ve El Fetih arasında 2017 yılında Kahire'de varılan anlaşma uygulanmamıştı.

Taraflar arasındaki gerginlik Hamas'ın Haziran 2007'de El Fetih ağırlıklı güvenlik güçleriyle çatışarak Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana devam ediyor.

Hamas, o tarihten bu yana Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutuyor. El Fetih ise Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi hükümetini kontrol ediyor.

El Hayya, Hamas'ın "Filistin davasını hedef alan plan, anlaşma ve zorluklara karşı koyabilecek kapsayıcı bir ulusal strateji" yakalama arayışında olduğunu söyledi.

DW,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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