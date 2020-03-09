Ankara'da gazetecilere gözaltı

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı bildirildi. Odatv, Müyesser Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Odatv, Yıldız'ın evinde arama yapan polisin, evdeki bütün dijital verileri aldığını bildirdi. Yıldız'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Avukat Ertuğrul Cem Cihan da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yıldız'la birlikte üç kişinin daha gözaltına alındığını ve suçlamanın askeri casusluk olduğunu kaydetti. Cihan, Müyesser Yıldız'ın Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Dükel de gözaltında

TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dükel'in gözaltına alındığını duyuran isim TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ oldu. Yanardağ, "Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılık 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır" diye tweet attı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasını kınadı. Özel, "Oda TV'den Müyesser Yıldız ve Tele1'den İsmail Dükel'in gözaltına alınmaları, iktidar partisinin basın kuruluşlarına baskıyı artırarak sürdüreceği tehlikeli bir sürece işaret etmektedir. Gazetecilere yönelik bu operasyonları kınıyoruz, süreci yakından takip ediyoruz" diye tweet attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dükel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kaya, "Yine bir gazeteci sabahın kör karanlığında evinden baskınla alındı. Gazetecinin özgür olmadığı ülkelerde #Demokrasi yoktur. TELE1 Ankara Temsilcisi @ismaildukel sabah saatlerinde gözaltına alındı. gazeteciye bu muamelenin yapılmasını kınıyorum. @tele1comtr İsmail Dükel yanlız değil" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,BK

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