Ankara'da "diktatör bozuntusu" gerilimi

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör bozuntusu" çıkışına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den sert tepki geldi.

Özgür Özel mecliste yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki göstererek "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etmiş ve Erdoğan'ı "Franco özentisi diktatör bozuntusu" diye eleştirmişti.

Altun: Hukuk önünde hesap verecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 yıldır seçimlerle iktidar olan Cumhurbaşkanı'na "diktatör" ifadesini yakıştıranların "ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerler" olduğunu savundu. Altun, "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerinin bağlamı

Özel, Erdoğan'ın "Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözüne atıfla, "Nedir beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun! Zaten iki lafın başı siyaseten yenemeyince bizi ötekileştirip şeytanlaştırmaya çalışan anlayış, sırf yerel seçimleri kazanabilmek için bütün terör örgütlerinin önce adını sayıp bize yakıştıran, sonra terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği işe bak. Muhalefet partileri için beşinci kol faaliyeti diyor. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Beşinci kol faaliyetini ilk kez kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. İspanya-Fransa iç savaşında. Franco'nun özelliği, 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18'inci yılında. Bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Yok öyle şey. Demokrasiyle geleceksin, 18'inci yılında. Franco 36 yıl diktatörlük yapmış, Franco gibi konuşayım, Franco gibi söyleyeyim, Franco'dan öğüt alayım, örnek alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. Yok öyle birşey. Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,HS

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