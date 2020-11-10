 Ankara′da ″diktatör bozuntusu″ gerilimi | TÜRKİYE | DW | 18.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ankara'da "diktatör bozuntusu" gerilimi

CHP'li Özel'in Erdoğan'ın "5'inci kol" benzetmesine "diktatör bozuntusu" karşılığını vermesi Ankara'da tansiyonu yükseltti. Cumhurbaşkanlığından "Hesap sorulacaktır" açıklaması gelirken AKP, Özel'i faşistlikle suçladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör bozuntusu" çıkışına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den sert tepki geldi.

Özgür Özel mecliste yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki göstererek "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etmiş ve Erdoğan'ı "Franco özentisi diktatör bozuntusu" diye eleştirmişti.

Altun: Hukuk önünde hesap verecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 yıldır seçimlerle iktidar olan Cumhurbaşkanı'na "diktatör" ifadesini yakıştıranların "ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerler" olduğunu savundu. Altun, "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerinin bağlamı

Özel, Erdoğan'ın "Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözüne atıfla, "Nedir beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun! Zaten iki lafın başı siyaseten yenemeyince bizi ötekileştirip şeytanlaştırmaya çalışan anlayış, sırf yerel seçimleri kazanabilmek için bütün terör örgütlerinin önce adını sayıp bize yakıştıran, sonra terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği işe bak. Muhalefet partileri için beşinci kol faaliyeti diyor. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Beşinci kol faaliyetini ilk kez kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. İspanya-Fransa iç savaşında. Franco'nun özelliği, 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18'inci yılında. Bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Yok öyle şey. Demokrasiyle geleceksin, 18'inci yılında. Franco 36 yıl diktatörlük yapmış, Franco gibi konuşayım, Franco gibi söyleyeyim, Franco'dan öğüt alayım, örnek alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. Yok öyle birşey. Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

CHP'li Özel ve Özkoç hakkında "Altun" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.  

Türkiye ilk kez "otokrasi" olarak sınıflandırıldı

Bertelsmann Vakfı'nın Dönüşüm Endeksi‘nde Türkiye, "ılımlı otokrasi" olarak sınıflandırıldı. Raporda 137 ülke arasında 77’nci sırada gelen Türkiye için "de facto diktatörlük" nitelendirmesi yapıldı.  

Türkiye "eksik demokrasi"den "ılımlı otokrasi"ye geriledi

Bertelsmann Vakfı'nın ardından Würzburg Üniversitesi'nin araştırmasında da Türkiye "ılımlı otokrasiler" arasında gösterildi. Araştırmada 179 ülkede demokrasi kalitesindeki değişimler mercek altına alındı.  

Almanya'dan Türkiye için otoriterlik uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona salgınının dünya genelinde otoriter eğilimleri artırmasına yönelik endişesini dile getirdi. Maas'ın dikkat çektiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.  

Benzer içerik

Türkei Wahlen (Symbolbild)

İktidarla muhalefetin “erken seçim” çekişmesi 10.11.2020

Berat Albayrak’ın istifası Ankara’yı yine seçim havasına soktu. Dikkatler hem geniş çaplı bir kabine revizyonunda hem de iktidarın seçim ve siyasi partiler yasalarında öngördüğü değişikliklerde.

Diktatör Franco anıt mezardan çıkarıldı 24.10.2019

İspanya’yı 1939-1975 yılları arasında yöneten diktatör General Francisco Franco’nun mezarı Şehitler Vadisi’ndeki anıt mezardan taşındı. İspanyol hükümeti anıtı bölücü bir sembol olarak tanımlarken, Franco karşıtları da binlerce kişinin ölümüne neden olan diktatörün mezarının onu yücelten bir görkeme sahip olmasını eleştiriyordu.

Spanien 1974 | Diktator Francisco Franco & Prinz Juan Carlos

Diktatör Franco'nun mezarı taşınıyor 24.10.2019

İspanya'da diktatör Franco, ölümünden 44 yıl sonra gömülü olduğu anıt mezardan çıkartılarak, aile mezarlığına taşındı. İspanyol diktatör ülkesini 36 sene boyunca demir yumrukla yönetmişti

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İş insanı Osman Kavala

Osman Kavala hakim karşısına çıkıyor

Üç yılı aşkın süredir cezavinde bulunan Osman Kavala, bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Kavala'ya hakkında hazırlanan yeni iddianamade beraat ettiği Gezi davasıyla ilgili suçlamalar da yöneltiliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  