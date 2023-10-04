Ankara saldırısında ikinci saldırganın kimliği de açıklandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırı girişiminde kendini havaya uçuran saldırganın kimliği açıklandı. Bakanlık, saldırganın PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Pazartesi günü düzenlenen saldırı girişiminin ikinci saldırganın da kimliği açıklandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, diğer saldırganın kimliğini PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olarak açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine çalıntı bir araçla gelen iki saldırganın saldırı girişimini PKK üstlenmişti. PKK'ya yakın internet sitelerinde "Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı" tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırının Rojhat Zilan ve Erdal Şahin isimli kişiler tarafından "Meclis’in açılış gününde, Meclis’e çok yakın bir yerde" gerçekleştiğine vurgu yapılmıştı.

Saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan'a ait olduğu, Bozlağan'ın teröristlerce katledilerek aracının gasp edildiği bildirilmişti. Araçta çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirilmişti.

DW/BK,BÖ

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