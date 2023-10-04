  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Dağlık Karabağ krizi
Ukrayna Savaşı
Asbest tehlikesi
TerörizmTürkiye

Ankara saldırısında ikinci saldırganın kimliği de açıklandı

4 Ekim 2023

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırı girişiminde kendini havaya uçuran saldırganın kimliği açıklandı. Bakanlık, saldırganın PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunu bildirdi.

https://p.dw.com/p/4X5Tz
Fotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Pazartesi günü düzenlenen saldırı girişiminin ikinci saldırganın da kimliği açıklandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, diğer saldırganın kimliğini PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olarak açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine çalıntı bir araçla gelen iki saldırganın saldırı girişimini PKK üstlenmişti. PKK'ya yakın internet sitelerinde "Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı" tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırının Rojhat Zilan ve Erdal Şahin isimli kişiler tarafından "Meclis’in açılış gününde, Meclis’e çok yakın bir yerde" gerçekleştiğine vurgu yapılmıştı.

Saldırı girişiminde kullanılan aracın, Kayseri’nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan'a ait olduğu, Bozlağan'ın teröristlerce katledilerek aracının gasp edildiği bildirilmişti. Araçta çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirilmişti.

DW/BK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ankara saldırısının ardından Kuzey Irak'a hava operasyonu

Ankara saldırısının ardından Kuzey Irak'a hava operasyonu

Ankara'da dün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü girişine gerçekleştirilen saldırı girişimini PKK üstlendi. TSK, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava operasyonu düzenledi.
Terörizm2 Ekim 2023
Ankara'daki saldırıda iki polis memuru yaralandı

Ankara'daki saldırıda yanıtı aranan sorular

Ankara'daki saldırıda yanıtı aranan sorular

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırının ardından iki sorunun yanıtı aranıyor: İki saldırgan silahlarla Kayseri'ye nasıl geldi? Çalıntı araç Ankara'ya kadar polis çevirmesine nasıl takılmadı?
Terörizm1 Ekim 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB bayrağı ile Türk bayrağı

Türkiye AB'deki dönüşüme seyirci mi kalacak?

Politika4 Ekim 2023
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM Mor Gabriel Manastır Vakfı'nı haklı buldu

AİHM Mor Gabriel Manastır Vakfı'nı haklı buldu

Hukuk ve Adalet3 Ekim 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışında yeni anayasa çağrısını yineledi

Yeni ve demokratik anayasa ne kadar mümkün?

Yeni ve demokratik anayasa ne kadar mümkün?

Politika3 Ekim 2023
Braunau am Inn'de Hitler'in doğduğu ev

Hitler'in doğduğu ev ne olacak?

Hitler'in doğduğu ev ne olacak?

Toplum3 Ekim 2023
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Öğretmene mülakat nasıl olacak?

Öğretmene mülakat nasıl olacak?

Eğitim2 Ekim 2023
Vorschaubild für DW Good Shape | Herzdruckmassage

Kadınlar ilk yardımda göz ardı ediliyor

Kadınlar ilk yardımda göz ardı ediliyor

Sağlık2 Ekim 2023
Türkiye'de gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor

Gıda fiyatlarında 'kış' alarmı

Gıda fiyatlarında 'kış' alarmı

Ekonomi2 Ekim 2023
Ana sayfaya dön