Ankara İran'dan petrol ithalatı için ABD'yi ikna etmeye çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin İran'dan ham petrol alımına devam edebilmesi için Tahran'a uygulanan yaptırımlardan muaf tutulması konusunda ABD ile görüşme halinde olduklarını açıkladı. Bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Aksoy, ABD'nin kararının bölgesel işbirliğine ve Türkiye'nin ticari ilişkilerine zarar verdiğini vurguladı. Türkiye'nin petrol rafineri şirketi olan TÜPRAŞ'ın konuyu yakından takip ettiğini belirten Aksoy, şirketin tesislerine en uygun ürünün İran petrolü olduğunun altını çizdi. Aksoy, bu konuda Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı nezdinde bir çalışma yaptığını belirtti.

Türkiye ham petrol ihtiyacının büyük çoğunluğunu İran'dan sağlıyor. Washington yönetimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'dan petrol ithal eden ülkelere geçen yıl tanınan ayrıcalığın uzatılmayacağını bildirmiş, petrol alımlarının 1 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasını istemişti.

ABD ile S-400 krizi

ABD ile yaşanan S-400 krizine de değinen Aksoy, "ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurmaya başladığını görüyoruz. Ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. Ülkemize yönelik bu söylemi kabul etmemiz de mümkün değil. ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını artık anlaması gerekiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Nisan ayı başındaki açıklamasında, "Türkiye bir seçim yapmalı dünya tarihindeki en başarılı askeri ittifakın önemli bir üyesi olarak mı kalmak istiyor, yoksa ihtiyatsızca alınan bir kararla bu ortaklığın güvenliğini riske atarak, bu ittifakı baltalamak mı istiyor?” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

F-35 programı

Aksoy, Ankara'nın S-400 kararına karşılık Türkiye'nin ortakları arasında olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarılabileceği konusunda ABD'den gelen uyarıları eleştirdi. Aksoy, ABD yönetiminin F-35 programını Türkiye'nin S-400 alımına bağlamaya çalıştığını belirterek, "Biz her seviyede bunun doğru olmadığını dile getiriyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin S-400 konusunda ABD'ye yaptığı bir teknik komisyon kurulması teklifi sorulan Aksoy, Washington'dan henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.

ABD'nin Patriot teklifi

Aksoy, ABD ile Patriot füzesi alımı konusunda teknik görüşmelerin devam ettiğini belirterek ABD'nin geç de olsa Türkiye'ye teklifler sunmaya başladığını söyledi. Aksoy, Patriot ile S-400 konusunu bir arada ele almadıklarını kaydetti. Washington yönetimi Ankara'ya S-400'den vazgeçmesi karşılığında Patriot teklifi sunmuştu.

Suriye'de güvenli bölge

Aksoy ayrıca Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda Washington'la görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, Ankara'nın bu konudaki öncelikleriyle ilgili "Öncelikle bu bölgenin kontrolü bizde olacak. PYD/YPG bölgeden çıkarılacak ve güvenli bölgenin derinliği ortalama 20 mil yani 32 kilometre civarında olacak" dedi.

rtr,DW/GY,BK

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