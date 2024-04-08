Ankara İsrail'e karşı yeni tedbirler alacağını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Şeridi'ne Ürdün üzerinden yapılan insani yardım operasyonuna Türkiye'nin katılmasına İsrail'in izin vermediğini belirterek, "İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı" kararlaştırdıklarını açıkladı.

Bakan Fidan, bugün Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Ürdün üzerinden gönderilen insani yardımın paraşütlerle Gazze'ye ulaştırıldığını hatırlatan Fidan, "Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin, İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik" şeklinde konuştu.

Sözlerini "İsrail’in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz" şeklinde sürdüren Fidan, "Bu durum karşısında biz de İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir" ifadelerine vurgu yaptı.

Bu tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyleyen Fidan, "İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar" bu tedbirlerin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Fidan, deniz ve havayoluyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a ilettikleri yardımların miktarının 42 bin tonu geçtiğini söyledi. Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım gönderen iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

DW/JD,ET

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