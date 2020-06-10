 Ankara Berlin′den seyahat uyarısını kaldırmasını bekliyor | TÜRKİYE | DW | 12.06.2020

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TÜRKİYE

Ankara Berlin'den seyahat uyarısını kaldırmasını bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "bir an evvel" kaldırmasını istedi. Almanya'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Çavuşoğlu Alman tatilcilerin bir an evvel Türkiye'ye uçabilmesi gerektiğini belirtti.

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Alman Seyahat Acenteleri Birliği Almanya’nın 160 ülkeye seyahat yasağını uzatmasına tepki gösterdi. Turizm şirketleri Türkiye'ye yönelik uyarıların kaldırılacağından umutlu. (10.06.2020)

Almanya'da Bakanlar Kurulu, AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin istisna kapsamına alınması için Merkel ile görüşeceği öne sürüldü. (10.06.2020)

Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması için Ankara'yla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Maas, yurt dışında koronavirüs kapan tatilcilerin Almanya'ya dönüşünün devlet tarafından sağlanmayacağını belirtti. (07.06.2020)

Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısını devam ettirmesine tepkili. Birlik Başkanı Sefer, 12 Haziran’a kadar çözüm bulunmaması halinde protestolara başlayacaklarını duyurdu. (05.06.2020)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamalarını Alman Der Spiegel dergisine yaptı. Türkiye'ye güvenli seyahat için her şeyin hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu Türkiye'de otel ve restoran gibi çeşitli işletmelerde alınan tedbirlerin Almanya merkezli TÜV Süd tarafından denetlendiğine de dikkat çekti. Çavuşoğlu Alman hükümetinin tutumundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek "Kararın arkasındaki bilimsel gerekçeler bizim açımızdan anlaşılır değildir" dedi.

Alman hükümeti çarşamba günü aldığı kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan 160 ülkeye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatmıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas uyarının daha erken kaldırılması için bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Almanya'nın kararında koronavirüs vaka sayıları, sağlık sisteminin kapasitesi, bölgede alınan güvenlik tedbirleri, gidiş geliş koşulları gibi hususlar rol oynuyor.

DW / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe

 

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