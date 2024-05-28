Ankara Barosu'ndan "etki ajanlığı" düzenlemesine itiraz

Ankara Barosu,9. Yargı Paketi taslağındaki ''etki ajanlığı'' düzenlemesine tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, "Bu haliyle, söz konusu düzenlemenin basın özgürlüğü, haber verme ve alma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi toplum için vazgeçilmez anayasal hakları tehdit ettiği açıktır. Bireyler ve basın mensupları, bu belirsiz kanun hükmü karşısında, suçlamaktan korkarak kamunun bilmesi gerekenleri araştırmaktan ve yazmaktan kaçınacaklardır'' denildi.

"Suçun sınırları belirgin değil"

Düzenlemenin A bendinde suçun sınırlarının belirgin şekilde çizilmediğine dikkat çeken Ankara Barosu, "Basın mensubu olsun veya olmasın, kişilerin 'araştırma yapması' gibi meşru bir faaliyet, suç haline getirilmek istenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Böyle bir düzenlemenin toplumun geneli yönünden ciddi sorunlar doğurabileceğine işaret eden Ankara Barosu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sonuç olarak, demokratik bir hukuk devletinde geçerli olan temel anayasal güvencelere aykırı düşen, ceza hukukunun ilkeleriyle çelişen, ülkemizin bağlı olduğu uluslararası insan hakları hukuku kapsamında saygınlığını olumsuz etkileyecek, ağır eleştiri ve yaptırımlara maruz bırakabilecek bu düzenlemenin taslaktan bir an önce çıkartılmasını talep ediyoruz."

"Yeni tip casusluk yasası"

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi'nin taslak metninde yer alan "etki ajanlığı" Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçu"nu yeniden düzenliyor. Teklif taslağında TCK'nın 339. maddesine A bendi olarak "diğer faaliyetler" başlığı altında eklenen düzenlemede "Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen bazı fiillerin" cezalandırılması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre Türk vatandaşları, kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bazı hukukçular taslağı "yeni tip casusluk suçu" tanımlaması olarak nitelendirerek eleştiriyor.

Söz konusu düzenleme şöyle:

"Diğer faaliyetler

Madde 339/A- (1) Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda;

a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar,

b) Türkiye'de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fiilin, bu bölümde düzenlenen suçlar dışında başka bir suç oluşturması halinde hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır."

Paket 1 Temmuz'a kadar gündeme getirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden gündeme getirileceğini açıklamıştı.

Anayasa’nın 93’üncü, TBMM İçtüzüğü'nün beşinci maddelerine göre, meclisin 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gerekiyor.

DW, ANKA / EÇ, TY

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