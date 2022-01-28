Ankara Barosu'nda işkence raporu krizi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Gülen yapılanmasına üye olmak iddiasıyla gözaltında tutulan bazı şüphelilere işkence yapıldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine gözaltındaki şüphelilerle görüşen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar, iddiaları raporlaştırdı. Ancak raporun Ankara Barosu yönetimi tarafından yayımlanmaması kriz yarattı.

Baronun açıklamasını yetersiz bulan İnsan Hakları Merkezi yöneticileri, bu duruma tepki göstererek istifa dilekçesi hazırladı. Krizin çözülüp çözülmeyeceği, baro yönetimi ile Pazartesi günü yapılacak görüşmede netleşecek.

İşkence iddiaları nasıl ortaya çıktı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen yapılanması üyelerinin yeniden organize olmaya başladıkları iddiasıyla 17 Ocak'ta çeşitli illerde operasyon yaptı. Gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilere, buradaki bazı polisler tarafından işkence yapıldığı iddia edildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu iddiayı TBMM Başkanlığı'na taşıdı. Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Avukatlar iddiaları raporlaştırdı

Kendilerine gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar da iddialar üzerine Emniyet'e giderek işkence gördüğü iddia edilen şüphelilerle görüştü. Görüşmeler sonucunda tutulan tutanaklar raporlaştırıldı ve kamuoyuna açıklanması amacıyla Baro yönetimine iletildi. Ancak Baro yönetimi, raporu açıklamama kararı aldı.

Baro yönetimi, bunun yerine 26 Ocak'ta işkence iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağına dair kısa bir açıklama yaptı.

Ancak bu durum Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi yöneticisi avukatların tepkisini çekti. Avukatlar, raporun da kamuoyuna açıklanmasını istedi. Baro yönetimi, bu konuda geri adım atmayınca İnsan Hakları Merkezi yöneticileri istifa dilekçesi hazırladı. Baroda yaşanan kriz sürerken Başkan Kemal Koranel'in avukatları istifadan vazgeçirmek için Pazartesi günü son kez görüşeceği öğrenildi.

Rapordaki işkence iddiaları neler?

Diğer yandan hazırlanan raporda, Ankara Emniyeti'nde tutulan şüphelilere ilişkin görüşmelere yer verildiği öğrenildi. Raporda, şüphelilere TEM'de çırılçıplak soyma, su sıkma, soğukta bekletme, darp, tecavüz tehdidinde bulunma şeklinde işkence yapıldığının anlatıldığı bildirildi.

Alican Uludağ

©Deutsche Welle Türkçe