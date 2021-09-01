Ankara Barosu: Yeni adli yılı kutlamıyoruz

Yeni adli yılın bugün başlaması vesilesiyle Ankara, İstanbul ve Antalya barolarından yapılan açıklamalarda, yargıdaki sorunlara dikkat çekildi.

Ankara Barosu'nun basın açıklamasını yapan Başkan Erinç Sağkan, savunmanın temsilcileri avukatlar için her günün ayrı bir mücadele içinde geçtiğini söyledi. Sağkan yeni adli yılı kutlamadıklarını söyleyerek bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

"Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunma makamının yargı sisteminin dışına çıkartılmaya çalışıldığı, avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğradığı, öldürüldüğü; müvekkilleri ile özdeşleştirilerek yargılandıkları, ifade ve iletişim özgürlüğünün kağıt üzerinde kaldığı, kadın cinayetlerinin zamana yayılmış bir katliama dönüştüğü, çocukların sadece çocuk değil bir taraftan da işçi oldukları, ormanların çöle, otele ya da santrallere çevrildiği, gözü dönmüş bir cinnetle işkence gören ve öldürülen hayvanların kimseler tarafından duyulmayan çığlıklarının gökyüzünü yırttığı, adaletin tecelli edeceğine olan inancın adli makamlara değil de sosyal medyada kalabalıklara ulaşabilme umuduna havale edildiği ülkemizde yeni adli yılı kutlayamıyoruz."

Ankara Barosu Başkanı avukat Erinç Sağkan

"Bizler, özgür bir hukuk devletinde evrensel hukuk ilkelerine yaraşır şekilde mesleklerimizi icra etmek için mücadele ediyoruz. Bunu yaptığımız için de sistemli bir yıldırma politikası ile karşı karşıyayız" diyen Sağkan, Ankara adliyelerinin tek çatı altında toplanacağı sözü verilmesine rağmen adliye binalarının altıya bölündüğünü ifade etti. Sağkan bu durumu, "Avukatı ve vatandaşı yıldırmaya odaklı bu sorun sadece avukatın mesleğine ilişkin mekânsal bir sorun değil her gün binlerce vatandaşın da mağdur edildiği ulusal bir adalete erişim problemidir" sözleriyle eleştirdi.

İstanbul Barosu'nun açıklaması

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yeni adli yılın başlaması vesilesiyle baronun Twitter hesabından bir video mesajı yayınladı. Durakoğlu, "Her yıl daha da ağırlaşan mesleki sorunlarımıza daha da kısıtlanan alanlarımıza, sınırlanan yetkilerimize rağmen, ülkemizin bütün yargı gerçekliğini bilsek de inadına yaşatacağız umudumuzu" dedi. Durakoğlu avukatlar olarak "adaleti yaşatmak için mücadele edeceklerini" ifade etti.

Antalya Barosu: Kuvvetler ayrılığı şeklen bile umursanmıyor

Antalya Barosu'ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'de "basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, demokrasi ve özgürlüklerin boğulduğu" belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"TBMM işlevini yitirmiş, kanun devletlerinde bile görülmeyecek şekilde, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanı kararları, yasaların, hatta Anayasanın yerini almıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi şeklen bile umursanmamakta, yargı bağımsız(mış) ve tarafsız(mış) gibi bile davranamamaktadır. Çağdaş ve demokratik bir devlet düzeninde öne sürülse, bütün kamusal ve siyasal yapıyı yerle bir edebilecek nitelikteki iddialar karşısında ölüm sessizliğine gömülen ilgililer ve yetkililer, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Suçu ve suçluyu övme' suçları söz konusu olduğunda soruşturma ve kovuşturma açmak için çok hevesli davranmakta, değerli Uğur Mumcu’nun yıllar önce dile getirdiği gibi, 'Devlet koltuklarına dayanarak kabadayılık yapmaktadırlar."

Açıklamada, savunmanın "can çekiştiği", avukatların ise "tehlikede" olduğu belirtilerek, "Memleketimizde gerçek bir demokrasi, insan haklarına dayalı gerçek bir hukuk devleti inşa edilmesi için, mesleğimizin onuru ve saygınlığı için, antidemokratik anlayış ve uygulamalara, hak ihlallerine, hukuka aykırılıklara, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, çevre katliamına, doğa talanına karşı mücadele etmekte ısrarcı ve kararlıyız" ifadesine yer verildi.

DW / HT,JD

©Deutsche Welle Türkçe