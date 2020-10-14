Ankara Barosu "2 No'lu Baro"nun standını şikayet etti

Ankara Barosu avukatları, kentte ikinci baronun kurulması için gerekli iki bin imzanın toplanması için adliyelerde kurulan stantlara yönelik "suç duyurusu" dilekçesi verdi. Ankara Barosu, Avukatlık Kanunun'da yapılan değişiklik sonucu "çoklu baronun" önünün açılmasıyla başlatılan stant girişiminin "usülsüz" olduğunu savunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, "2 bin imza toplanmadan ve kuruluş işlemleri tamamlanmadan 'Ankara 2 No'lu Baro' ismi kullanılamaz" denildi.

Video izle 04:11 Çoklu baro vatandaşları nasıl etkileyecek?

2 No'lu Baro isminin kullanılması halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 262'inci maddesine göre "Kamu görevinin usülsüz üstlenilmesi" suçu oluşacağı belirtilerek, henüz kurulmayan bir baronun ismiyle adliyelerde stant kurulmasının "bu suça vücut vereceği" kaydedildi. Dilekçede savcılıktan adliyelerdeki "bu stantların kurulumuna" izin verilmemesi talep edildi.

"Suç işleniyor"

Dilekçede imzası olan Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Doğan Erkan Ankara'da 2 No'lu baronun henüz resmen kurulmamış olmasına rağmen, bu ismin kullanılmasını eleştirdi. Erkan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Yandaş baro, şimdiden Ankara 2 No'lu ismini kullanıyor ve bu isimle adliyelerde stantlar açıp, imza topluyor. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen -kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçu- işleniyor" dedi.

Ankara'da adliyedeki idari işlerden sorumlu savcılığa "Suç işleniyor" dilekçesi verdiklerini söyleyen Erkan, "Savcılığın, kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunun işlendiğini dikkate alıp, adliyede stant açılmasına izin vermemesi gerekir" diye konuştu.

"Çünkü henüz kurulmuş bir baro yok. 2 bin imza toplanıp da 2 No'lu diye kurulmuş bir baro yok" diyen Avukat Erkan, "Kurulmamış haliyle -baro- adının kullanması suçuna rağmen, adliyelerden sorumlu savcılıklar ne yazık ki buna göz yumuyorlar, bu hiç anlaşılır gibi bir şey değil. Tümüyle yukardan emirle yapıldığı çok açık oluyor böyle olunca" eleştirisinde bulundu.

"Stajını yeni baroda yapanlar işsiz kalmayacak"

Ankara'da ikinci baronun kurulması için gereken 2 bin imzanın toplanabilmesi için adliyelerde açtıkları stantlarla üye toplamayan çalışan avukatlar, mesleğinin başında olan avukatları da kazanmayı hedefliyor.

"Genç meslektaşlarımız her alanda öncelik tanınacaktır" diyen ikinci baro kurucuları, Ankara 2 Nolu Barosu Twitter hesabından yaptıkları duyuruda da genç avukatların "işsiz kalmayacağını" belirtti.

Paylaşımda, "Ankara'da stajını yeni baroda yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Ayrıca stajyer meslektaşlarımızın, stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanarak, onların mesleki anlamda en güzel şekilde yetişmesine imkan sağlanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Temmuz ayında yürürlüğe girmesinin ardından "çoklu baronun" önü açılmıştı. Kanundaki "5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilir" maddesi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde birden fazla baro kurulabilmesine imkan veriyor.

DW/HK,JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe