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Dışişleri BakanlığıFotoğraf: Imago Images/Zuma/D. Cupolo
PolitikaTürkiye

Ankara: AP'nin Türkiye raporunu reddediyoruz

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun 2021 Yılı Türkiye Raporu’na ilişkin "Kabul etmiyor ve reddediyoruz" açıklaması yaptı.

https://www.dw.com/tr/ankara-avrupa-parlamentosunun-t%C3%BCrkiye-raporunu-reddediyoruz/a-62057476

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" denildi.

Avrupa Parlamentosu'nun 2021 Yılı Türkiye Raporu bugün AP Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

"Teşvik edici tutum" sergileme çağrısı

"AP'den öncelikli beklentimiz, dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesidir" diyen Dışişleri, açıklamasında "Maalesef AP bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takınmıştır. Terör örgütü üyelerinin AP içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi müsamaha gösteren AP’nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AP böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenirliğini yitirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca "Raporda yer alan ülkemize dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır" denildi.

"Sığ bir bakış açısı"

Avrupa Birliği kurumlarının Türkiye’ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Dışişleri Bakanlığı, bu çerçevede "katılım sürecinin canlandırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun hızlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması, göç işbirliği kapsamında özellikle Gönüllü İnsani Geri Kabul Planı’nın" hayata geçirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Dışişleri açıklamasında "Türkiye'yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu rapor AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece AP’nin itibarını zedelemektedir" ifadelerine yer verildi.

DW / EC, BÖ

 

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