 Angelina Jolie′nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı | YAŞAM | DW | 02.03.2021

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YAŞAM

Angelina Jolie'nin sahip olduğu Churchill tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin sahibi olduğu İngiltere Eski Başbakanı Winston Churchill'in savaş sırasında yaptığı tek manzara resmi olan "Kütübiyye Camii Minaresi" 8,3 milyon sterline satıldı.

Angelina Jolie | Churchill-Gemälde

İkinci Dünya Savaşı sırasında  İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı ve ABD Başkanı Franklin D.Roosevelt'e doğum gününde hediye ettiği daha sonra da Angelina Jolie'nin koleksiyonuna giren tablo 8,3 milyon sterlinlik rekor fiyatla alıcı buldu. Jolie Family Collection tarafından 1 Mart’ta 8 milyon 300 bin sterline satılan "Tower of Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camii Minaresi) adlı eser, dünya tarihine damgasını vuran İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in ilham aldığı yer olan Fas’ın Marakeş kentinde gün batımının uzun gölgeleri ve sıcak tonlarını içeriyor. Jolie’nin eski eşi Brad Pitt, Churchill'in gün batımı betimlemesi olan tabloyu, 2011'de Jolie'ye hediye olarak satın almıştı.

  • Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus (DW/A. Drechsel)

    Winston Churchill’in bilinmeyen yönü

    Churchill’in eserlerinin Almanya galası

    Lübeck’teki Günter Grass Evi’ndeki sergi “Winston Churchill: Yazıları, Konuşmaları, Resimleri” adını taşıyor. Sergi İngiltere’nin eski başbakanının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

  • Winston Churchill (Günther-Grass-Haus)

    Winston Churchill’in bilinmeyen yönü

    Siyasetçi, ressam, yazar

    Winston Churcill’in (1874-1965) muhtemelen canı sıkılmaya pek vakti olmamıştır. Resim yapmadığı boş zamanlarında siyasi ya da tarih kitapları yazdı. Edebi çalışmaları nedeniyle 1953’te Edebiyat Nobeli’yle ödüllendirildi.

  • Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus (DW/A. Drechsel)

    Winston Churchill’in bilinmeyen yönü

    Kendi bahçesinden aldığı ilham

    Churchill’in Londra’nın güneyindeki Chartwell’de yer alan malikanesinde sahip olduğu hayvanlar arasında siyah kuğular da vardı. İngiliz siyasetçi özellikle değer verdiği bu hayvanları bir yağlı boya tablo ile ölümsüzleştirdi.

  • Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus (DW/A. Drechsel)

    Winston Churchill’in bilinmeyen yönü

    Provence’a yolculuk

    Churchill boyalarını İsviçreli üretici Willy Sax’dan satın alıyordu. Churchill ve Sax iyi arkadaş oldu. Birlikte Provence’a seyahat ettiler. Ancak “Aix en Provence’daki Roma Köprüsü” tablosu Fransa’da yapılmadı. Churchill, tabloyu Sax’dan aldığı bir fotoğraftan bakarak kendi atölyesinde yapmış.

  • Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus (DW/A. Drechsel)

    Winston Churchill’in bilinmeyen yönü

    Kalıntılar yıkılmış Avrupa’yı mı simgeliyor?

    “Tapınak kalıntısı” adlı eser muhtemelen 1934’te yapılmış. 1956’da Churchill, tabloyu II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ilk başbakanı olan Konrad Adenauer’e hediye etti. Grass Evi’nin direktörü Jörg-Philipp Thomsa, tablonun yıkılmış Avrupa’yı ve antik çağın ruhunu hatırlattığını söylüyor.

  • Deutschland Lübeck - Churchill Ausstellung im Günter-Grass-Haus (DW/A. Drechsel)

    Winston Churchill’in bilinmeyen yönü

    Nobel Ödüllü yazardan eserler

    Lübeck’teki sergide 11 tablonun yanı sıra İngiltere’nin eski başbakanının tutkulu Avrupa konuşmalarına ait çok sayıda makale ve yazdığı bir düzineden fazla kitap da bulunuyor. Avrupa’ya ilişkin güncelliğini hala koruyan düşünceleri bugün de heyecan uyandırmaya devam ediyor. ©Deutsche Welle Türkçe


2. Dünya Savaşı sırasındaki tek tablo

Modern İngiliz sanatının uzmanı olan Nick Orchard tablonun özelliklerini "Churchill ilk kez 1935'te Fas'ı ziyaret etti. Orada ışığın kalitesine aşık oldu. İlham aldı" ifadeleriyle anlattı. Tablo, Churchill'in 1939 ile 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı tek resim olarak biliniyor. 1943 yılının Ocak ayında, Nazi Almanya’sına karşı strateji oluşturmak için Fas'daki Kazablanka Konferansı'na katıldıktan sonra Churchill, Roosevelt ile yakındaki Marakeş'te buluşmuştu. Churchill'in resmi bu konferanstan sonra yaptığı ifade ediliyor.

Tablonun yeni sahiplerinin kimler olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

DHA,dpa/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Angelina Jolie | Churchill-Gemälde

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