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Anayasa Mahkemesinden HDP kararı

2 saat önce

AYM, 14 Mayıs milletvekili seçimlerine katılmayan HDP'ye ödenmiş Hazine yardımlarına tedbiren bloke konulması istemi konusunda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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Türkei Verfassungsgericht
Fotoğraf: Public Domain

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimine katılmadığı için Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yapılan Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüştü.

AYM, HDP'ye yapılan Hazine yardımına tedbiren bloke konulması ve bu meblağdan harcama yapılmış ise partiden ya da harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine’ye gelir kaydedilmesine ilişkin istem konusunda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Karar, oybirliğiyle alındı.

Başsavcılık, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan partiye Hazine'den ödenen 400 milyon 228 bin liralık yardıma tedbiren bloke konulmasını talep etmişti.

 

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve yetkisi yok"

AYM'den yapılan açıklamada, söz konusu talebin, partiye yönelik kapatma davasıyla ilgisinin bulunmadığına ve siyasi partilerin mali denetimi kapsamında yapıldığına işaret edilerek "Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda görev ve yetki veren bir düzenlemenin bulunmadığı; siyasi partilerin mali denetimine ilişkin husus ve esasların yer aldığı kanuni düzenlemelere göre ilgili yıl mali denetim süreci başlamadığından bu aşamada iddiaların Anayasa Mahkemesince incelenebilmesinin mümkün olmadığı" kaydedildi.

AYM açıklamasında, Anayasa Mahkemesince yapılacak siyasi partilerin mali denetimi öncesinde partilerin belli bir gelirinin hukuka uygunluğu hususunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı ve bu işlemlere karşı yargı yollarının açık olduğu da belirtildi.

Hakkındaki kapatma davasısüren HDP, 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil Sol Parti (YSP) logosu altında girmişti.

DW/BK,BÖ

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