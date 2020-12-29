 Anayasa Mahkemesi′nden Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlâl kararı | TÜRKİYE | DW | 21.01.2021

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TÜRKİYE

Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu için oybirliğiyle ihlâl kararı verdi. AYM daha önceki kararında da Berberoğlu ile ilgili hak ihlâli kararı vermişti.

Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci ve politikacı Enis Berberoğlu’nun, AYM’nin  daha önce verdiği hak ihlâli kararının  yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Yüksek mahkeme, kararını yineledi ve oy birliğiyle aldığı kararda "ihlâl var" dedi.

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin Can Dündar'a verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanan, ancak yeniden milletvekili seçilmesine karşın yargılaması durdurulmayan Berberoğlu’nun mahkûmiyet kararı TBMM’de okununca milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu  CHP  milletvekiliydi.

Berberoğlu, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğine 17 Eylül 2020'de karar vermişti. AYM, ihlâlin giderilmesi için Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması talebiyle kararın örneğini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin yerindelik denetimi yaptığın öne sürerek "karar verilmesine yer olmadığına” hükmederek, AYM kararını uygulamamıştı.

Bunun üzerine Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, yeniden  AYM’ye başvuruda  bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi görüşmede, Berberoğlu’nun “Anayasa Mahkemesi ihlâl kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiği” iddiasını yeniden yerinde bularak bir kez daha oybirliğiyle "ihlâl" kararı aldı.

ANKA/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Yerel mahkeme AYM’nin Berberoğlu kararını tanımadı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının ardından yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına hükmetti.  

Berberoğlu 14. Ağır Ceza'nın kararına itiraz etti

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatı, AYM kararını tanımayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek yeniden yargılama istedi.  

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