 Anastasiadis′ten Tatar′a görüşme çağrısı | AVRUPA | DW | 19.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Anastasiadis'ten Tatar'a görüşme çağrısı

Kıbrıslı Rum lider, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ederek BM'nin müzakerelere yeniden başlama girişimine destek vermeye çağırdı.

Zyperns Präsident Nikos Anastasiades am 17.03.2013 (picture-alliance/dpa)

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kıbrıslı seçmenin kararına tam saygı duyduklarını belirten Anastasiadis, Tatar'ı tebrik ederek mümkün olan en kısa sürede kendisiyle bir tanışma toplantısında bir araya gelmek istediğini ifade etti.

"Hazır ve kararlıyım"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırdı. Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar

Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar, seçimlerin pazar günü düzenlenen ikinci turunda yüzde 51,7'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, görevdeki Mustafa Akıncı'nın oy oranı yüzde 48,2'de kalmıştı.

Türkiye "federasyona yokuz" demişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ada'da barış görüşmelerinin başlatılması için girişimi Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin ardından başlatacağını açıklamış, Türkiye ise Ada'da federasyon seçeneğini müzakere etmeyeceklerini açıklamıştı. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur” açıklaması yapmıştı.

Ada'da taraflar arasında İsviçre'de yürütülen son görüşmeler 2017 yılında başarısızlığa uğrayarak sonlandırılmıştı.

DW,AFP/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti.  

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.  

Kuzey Kıbrıs'ta seçim: Halk gerilim siyaseti istemiyor

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. "Türkiye'nin seçime müdahale ettiğine" ilişkin iddialar tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferi uzman ve gazeteciler DW Türkçe'ye değerlendirdi.  

Benzer içerik

Nordzypern | Präsidentschaftswahlen | Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu 19.10.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti.

Bildkombo Wahlkampf Nordzypern | Mustafa Akinci & Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta seçim: Halk gerilim siyaseti istemiyor 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. "Türkiye'nin seçime müdahale ettiğine" ilişkin iddialar tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferi uzman ve gazeteciler DW Türkçe'ye değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Nordzypern | Präsidentschaftswahlen | Ersin Tatar (Ali Ihsan Akca/AA/picture-alliance)

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  