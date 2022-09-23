Anastasiadis'den Erdoğan'a "işgalcilik" suçlaması

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurul görüşmeleri kapsamında bugün yaptığı konuşmada, aynı kürsüde önceki gün uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs'ı tanıma, Ege ile Doğu Akdeniz'deki meseleleri iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun olarak çözme çağrısı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukukun korunması" hakkında sarf ettiği sözleri inandırıcı bulmadığını belirten Anastasiadis, "Yunan adalarını ele geçirmekle tehdit eden, egemen ve komşu bir devletin hava sahasını binlerce kez ihlal eden, uluslararası hukuka aykırı davranan Türk Cumhurbaşkanının böyle bir iddiada bulunması ne kadar kışkırtıcı ve ironik?" diye konuştu.

"Kıbrıs ile ilgili gerçekler"

Anastasiadis, Erdoğan'ın "Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi gerçeklerden bahsettiğini merak ediyorum" dedi.

"Kıbrıs ile ilgili gerçeklerin bilinmesi gerektiğini" söyleyen Rum lider, "Bir AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 37'sinin askeri işgal altında bulunduğu, 1974'teki Türk işgalinden sonra Kıbrıslı Rumların üçte birinin atalarının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, işgal altındaki bölgelere yüz binlerce Türk vatandaşının yerleştirildiği ve böylece adanın demografik karakterinin değiştirildiği, Türkiye'nin işgal ettiği topraklarda mutlak siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini kontrolü altında yasadışı bir varlık oluşturduğu gerçeği..." ifadelerini kullandı.

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