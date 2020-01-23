 Anastasiadis: Doğal gaz gelirlerini paylaşmaya hazırız | AVRUPA | DW | 25.09.2020

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AVRUPA

Anastasiadis: Doğal gaz gelirlerini paylaşmaya hazırız

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, Ada'nın birleşmesi taahhüdüne bağlı kalmaya devam ettiklerini, ancak "namlu ucunda" müzakere yapmayacaklarını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Ada'nın yeniden birleşmesi görüşmelerine bağlılıklarının sürdüğü mesajı verdi.

BM 75'inci Genel Kurul toplantıları çerçevesinde bir konuşma yapan Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerle Ada'nın yeniden birleşmesi için görüşme taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürdüklerini, ancak bunu "namlu ucunda" yapmayacaklarını söyledi.

Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin "gerçekçi bir başarı şansına sahip olması için iyi niyete dayalı elverişli ve yapıcı bir ortam oluşturulmasının zorunlu olduğunu" belirten Anastasiadis, "göz korkutma ya da tehditler altında barışın görüşülemeyeceğini" söyledi.

Anastasiadis Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Rum yönetiminin doğal gaz keşiflerinden elde edilecek her tür geliri, Kıbrıslı Türkler için bir emanet hesaba yatırmaya hazır olduklarını da kaydetti.

BM'nin yeniden görüşme çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görüşmelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Guterres, "Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum'' demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu çağrının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir federasyon kurulmasını öngören tüm müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve kapatıldığını hatırlatarak "Artık federasyon için müzakere etmeyeceğiz…Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve konfederasyon başta olmak üzere diğer seçeneklerin müzakere edilebileceğini belirtmişti.

Sadece Türkiye'nin tanıdığı KKTC'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 2 Ekim Cuma günü BM Genel Sekreteri Guterres ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

DW,rtr/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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