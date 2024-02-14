Anagold: Fırat Nehri'ne siyanür akışı olmadı

Anagold Madencilik Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada heyelan sonrasında Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığı belirtildi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde dün yerel saat ile saat 14:28 sularında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bugün yeni bir açıklama daha yayınladı. Açıklamada olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için şirketin detaylı bir inceleme başlattığı belirtildi.

"Profesyonel ekiplerimiz, olay yerinde ve ilgili kaynaklarda kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. Bu inceleme süreci, şirketimizin ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarının katkılarıyla titizlikle yürütülmektedir" denilen açıklamada kazaya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Çöpler Altın Madeni Fotoğraf: DHA

"Yığın liç alanının kaymasından kaynaklı olarak bir kaza meydana gelmiştir.

• Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir.

• Karasu (Fırat) Nehri’ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.

• Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır.

• 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir."

Şirket, kamuoyunu olayın detayları konusunda bilgilendireceğini ve nedenlerini net bir şekilde açıklayacağını duyurdu. Açıklamada "Şirketimiz, işçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle, yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak ve benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Çöpler Altın Madeni'nde maden sahasında istiflenen toprağın kayması sonrasında toprak altında kalan 9 işçiye ise henüz ulaşılamadı. AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

CHP heyetinden açıklama

Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen faciayla ilgili incelemelerde bulunmak için bölgeye giden CHP heyeti bugün maden sahasında bir basın açıklaması yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"CHP heyeti olarak Vali Bey'e sorduk. 'Bu felaket gerçekleşmeden önce bir anormallik tespit edildi mi? Bu yığının olduğu yerde çatlaklar görüldü mü?' Vali Bey de 'Burada çatlakların işçiler tarafından görüldüğü, bu nedenle oradaki sekiz işçinin bu nedenle orada bulunduğu, yani olayı gözlemek, daha fazla bilgi edinmek, anlamak' şeklinde ifade ettiler."

İlk çatlağın tespit edildiği andan itibaren şirketin bir acil durum eylemi planını harekete geçirip geçirmediğini sorduklarını belirten Yavuzyılmaz "Şirket eğer geçirdiyse 'Bu acil durum eylem planını şu anda görmek istiyoruz' dedik. Kendileri bu acil durum eylem planını ve yine şirkete ait bazı bilgi, belgeleri içeren evraklara savcılığın el koyduğunu, incelemeye aldığını, soruşturma kapsamına dahil ettiğini ifade ettiler. Kendilerinin de bu acil durum eylem planını görmediklerini, daha doğrusu incelemediklerini belirttiler" diye konuştu.

Yavuzyılmaz "Burada önemli olan bu gibi tesislerin, bu gibi kimyasal içerikte malzeme kullanan tesislerin acil durum eylem planlarının olup olmadığı, varsa güncel olup olmadıkları, dünya standartlarına uygun olup olmadığı ve bu acil durum eylem planının en hızlı şekilde ve doğru sırayla hayata geçirilip geçirilmediği konusudur. Eğer geçirilmiş olsaydı şu anda dokuz madencimiz bu çamur deryasının altında şu anda olmuyor olmalıydı. Belli ki burada ihmal var, belli ki hatalı yapılan işlemler var" dedi.

DW / EC, SÖ

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