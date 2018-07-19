 Anadolu Kültür′e yönelik operasyon: 13 gözaltı kararı | TÜRKİYE | DW | 16.11.2018

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TÜRKİYE

Anadolu Kültür'e yönelik operasyon: 13 gözaltı kararı

Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkei Bosporus Universität (Getty Images/AFP/O. Kose)

İstanbul Enmiyet Müdürlüğü'nün sabaha karşı düzenlediği operasyonlarda öğretim üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür adlı girişime yönelik olduğu, bu kapsamda girişimin yönetiminde oldukları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın gözaltına alındığı belirtildi. 

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün basınla paylaştığı bilgi notunda “Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket eden 20 şahsa yönelik” İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla’da düzenlene eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin isimlerinin Ali Hakan Atalay, Asena Günal, Meltem Aslan Çelikkan, Turgut Tarhanlı, Yiğit Ali Ekmekçi, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Çiğdem Mater Utku, Betül Tanbay Tüten, Hande Özhabeş, Filiz Talek, Yiğit Aksakoğlu ve Yusuf Cıvır olduğu yer aldı.

Gözaltına alınan kişiler, “Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde olmakla”, “Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenlemekle”, “Sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirtmekle”, “Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayları kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçlamakla” ve “Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye’ye ithalatının durdurularak yasaklanması için çalışmalar yapmakla” suçlanıyor.

Daha fazlasını okumak için: Osman Kavala 1 yıldır iddianame bekliyor

Gözaltılara tepkiler

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından gözaltılara tepki gösterdi. 

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıları eleştirdi. Yarkadaş, "Bakan Mustafa Varank, beyin göçü yüzünden yurt dışına giden bilim insanlarına dün çağrı yapıyor, cazip imkanlar sunduklarını söylüyor ve ‚Dönün‘ çağrısında bulunuyordu. Turgut Tarhanlı ile Betül Tanbay'ın şafakta gözaltına alındığı bir ülkede kim ve nasıl bilim üretecek?" ifadesine yer verdi.

Yarkadaş bir başka paylaşımında ise "AKP özgürlükleri yok etmiş bilim insanlarına dava açtırmış ve akademik hayatı bitirmiştir" dedi.

HDP eski milletvekili Ufuk Uras da twitter hesabından gözaltılara dair şu paylaşımda bulundu:

Gözaltına alınan öğretim üyelerinin Anadolu Kültür adlı girişimin yönetiminde görev yaptığı belirtiliyor. Girişimin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kavala, “Gezi eylemlerinin yöneticisi olmak” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak” suçlamalarıyla 1 Kasım’da tutuklanmıştı. Kavala halen Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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