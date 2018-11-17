 Anadolu Kültür operasyonunda bir tutuklama | TÜRKİYE | DW | 18.11.2018

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TÜRKİYE

Anadolu Kültür operasyonunda bir tutuklama

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Yiğit Aksakoğlu tutuklandı.

Türkei PK zu Osman Kavala, 1 Jahr nach seiner Verhaftung (Getty Images/AFP/O. Kose)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Osman Kavala'nın "Gezi Parkı olaylarını finanse ve organize etmek için Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş.'yi kullandığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı Yiğit Aksakoğlu tutuklandı.

Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Bora Sarı, Meltem Aslan, Hande Özhabeş, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi, Yusuf Cıvır ve Çiğdem Mater dün öğle saatlerinde ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberinde yer alan bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin, "Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu yolla hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunmayı amaçladıklarının" tespit edildiği öne sürülüyor.

Kavala, 1 Kasım 2017'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştı.

DW/EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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