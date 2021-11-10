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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (National Aeronautics and Space Administration - NASA), ABD'nin uzaycılık kurumu. 1958 yılında kurulan NASA'nın merkezi Washington'dadır.

DW Türkçe'nin NASA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

NASA's Orion spacecraft is stacked on top of the SLS rocket inside the Vehicle Assembly Building at the Kennedy Space Center, Florida on Friday November 5, 2021. The vehicle is planned to fly on NASA's first Artemis mission to the moon and beyond in 2022. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi 10.11.2021

NASA, Trump döneminde duyurulan 2024 yılında Ay'a astronot gönderme planlarının en az bir yıl ertelendiğini açıkladı. Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin'in açtığı dava da gecikmede etkili oldu.
Thomas Pesquet (l-r), Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Megan McArthur, NASA-Astronautin, Shane Kimbrough, NASA-Astronaut, und Akihiko Hoshide, Astronaut der Japan Aerospace Exploration Agency (JAA), stehen bei einer Trainingseinheit für ein gemeinsames Foto zusammen. (Zu dpa Nach Verschiebung: Vier Astronauten sollen zur ISS starten) +++ dpa-Bildfunk +++

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi 07.11.2021

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.
16/10/2021 This photo released by NASA, shows a United Launch Alliance Atlas V rocket with the Lucy spacecraft aboard in this 2 minute and 30 second exposure photo as it launches from Space Launch Complex 41, Saturday, Oct. 16, 2021, at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Lucy will be the first spacecraft to study Jupiter's Trojan Asteroids. Like the mission's namesake – the fossilized human ancestor, Lucy, whose skeleton provided unique insight into humanity's evolution – Lucy will revolutionize our knowledge of planetary origins and the formation of the solar system. (Bill Ingalls/NASA via AP)

Jüpiter'e yolculuk: NASA Lucy misyonunu başlattı 16.10.2021

NASA Lucy adlı uzay aracını 12 yıl sürecek görev için Jüpiter'e gönderdi. Uzay aracı, Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek.

ABD UFO raporu ifşa bekleyenleri ikna edemedi 02.07.2021

ABD'de tanımlanamayan hava olaylarının sayısının artması üzerine hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuna sunuldu. Amerikan istihbaratının son 17 yılda gözlemlenen 144 hava olayıyla ilgili raporuna göre bunlardan sadece biri aydınlatılabildi. Ancak uzaylı ifşası bekleyenler raporu yeterince aydınlatıcı bulmadı.
Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Planeten Venus, erstellt mit Daten der Raumsonde Magellan und des Pioneer Venus Orbiter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. «DaVinci+» und «Veritas» sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen. +++ dpa-Bildfunk +++

NASA, Venüs misyonuna hazırlanıyor 03.06.2021

ABD uzay ajansı NASA, en yakın komşu gezegen Venüs'e iki yeni görev planlıyor. Bu, 1978'den bu yana Venüs'ün atmosferine ABD liderliğindeki ilk görev olacak.

Avrupa Ay’a uydu takımyıldızı, ABD ise Ay Geçidi kuracak 30.05.2021

ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.

April 29, 2021*** A Long March 5B rocket, carrying China's Tianhe space station core module, lifts off from the Wenchang Space Launch Center in southern China's Hainan province on April 29, 2021. - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü 09.05.2021

Dünya'ya düşüşü endişe ile beklenen Çin roketinin parçalarının Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi. NASA, roketin kontrolsüz bir şekilde düşmesini eleştirdi.

SpaceX owner and Tesla CEO Elon Musk poses as he arrives on the red carpet for the Axel Springer Awards ceremony, in Berlin, on December 1, 2020. (Photo by Britta Pedersen / POOL / AFP) Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos provides the keynote address at the Air Force Association's Annual Air, Space & Cyber Conference in Oxen Hill, MD, on September 19, 2018. (Photo by Jim WATSON / AFP)

Teknoloji devleri arasında uzay savaşları 05.05.2021

Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki savaş uzaya taşındı. Musk'ın NASA'nın uzay taşıtı ihalesini kazanması kavgayı daha da sertleştirdi.
April 9, 2021 - Mars Surface - NASA's Ingenuity helicopter unlocked its blades, allowing them to spin freely, on April 7, 2021, the 47th Martian day, or sol, of the mission. This image was captured by the Mastcam-Z imager aboard NASA's Perseverance Mars rover on the following sol, April 8, 2021. NASA's Ingenuity Mars Helicopter is two days away from making humanity's first attempt at powered, controlled flight of an aircraft on another planet. If all proceeds as planned, the 4-pound (1.8-kg) rotorcraft is expected to take off from Mars' Jezero Crater Sunday, April 11th hovering 10 feet above the surface for up to 30 seconds. (Credit Image: © NASA/JPL-Caltech/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

NASA: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti 19.04.2021

NASA, Mars'a gönderilen helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşunun başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Artist's rendering of the SpaceX Starship on Mars. Photo via Newscom picture alliance |

NASA Artemis misyonu için SpaceX’i seçti 17.04.2021

50 yıl aradan sonra yeniden Ay’a astronot indirmeyi planlayan NASA, Artemis misyonu için Elon Musk’ın şirketi Space X ile anlaştı. Amaç burada elde edilecek deneyimlerle daha sonra Mars’a gitmek.

Doç. Dr. Yiğit: Mars'ta kanser oranları yüksek olabilir 11.04.2021

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.

DW Haber - 17.03.2021 17.03.2021

DW Haber'de bugün; Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum, Boğaziçi eylemleri: LGBTİ bayraklı Kâbe görseli davası başladı, Ücretsiz izin: "İşçileri işveren otoritesine mahkum eden bir araca dönüştü", Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe: Rize'den Mars'a uzanan hikaye

NASA'nın bir gözü Mars'ta diğeri Salda'da 12.03.2021

NASA’nın 18 Şubat’ta Mars’a inen Perseverance keşif aracı gönderdiği ilk görüntülerle heyecan yarattı. Ancak NASA bilim insanlarının bir gözü Kızıl Gezegen’deyken diğer gözü de Türkiye’deki Salda Gölü’nde olacak. NASA araştırmacıları Perseverance bir keşif yaptığında bunu Salda Gölü’ne gidip değerlendirebileceklerini söylüyor.
This NASA video frame grab photo released on February 22, 2021 shows what NASA's Mars 2020 Perseverance mission captured in footage of its rover landing in Mars' Jezero Crater on February 18, 2021, the real footage in this video was captured by several cameras that are part of the rover's entry, descent, and landing suite, the views include a camera looking down from the spacecraft's descent stage (a kind of rocket-powered jet pack that helps fly the rover to its landing site), a camera on the rover looking up at the descent stage, a camera on the top of the aeroshell (a capsule protecting the rover) looking up at that parachute, and a camera on the bottom of the rover looking down at the Martian surface. - The US space agency NASA on February 22, 2021 released the first video of the landing of the Perseverance rover on Mars. The video clip, lasting three minutes and 25 seconds, showed the deployment of the parachute and the rover's touchdown on the surface of the Red Planet. These are really amazing videos, said Michael Watkins, director of NASA's Jet Propulsion Laboratory. This is the first time we've ever been able to capture an event like the landing on Mars. (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /NASA/JPL-Caltech/HANDOUT - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

NASA Perseverance'in Mars'a iniş anını yayınladı 23.02.2021

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'in gezegene iniş anını ve Mars'ta kaydedilen ilk sesleri yayınladı. Nasa yetkilileri görüntüleri, "İnanılmaz" sözleriyle değerlendirdi.
This photo provided by NASA shows the first color image sent by the Perseverance Mars rover after its landing on Thursday, Feb. 18, 2021. (NASA/JPL-Caltech via AP)

NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı 20.02.2021

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yakın çekim Mars fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflar arasında Mars'ın yüzeyinin net şekilde göründüğü bir kare de yer alıyor.

In this illustration made available by NASA, the Mars 2020 Perseverance rover studies a Mars rock outrcrop. (NASA/JPL-Caltech via AP)

NASA’nın uzay aracı Perseverance Mars’a iniş yaptı 19.02.2021

Uzay aracı Perseverance yedi aylık bir yolculuktan sonra Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi. Araç, Mars’ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak.

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