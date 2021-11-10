Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

Avrupa Ay’a uydu takımyıldızı, ABD ise Ay Geçidi kuracak

ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.