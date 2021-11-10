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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (National Aeronautics and Space Administration - NASA), ABD'nin uzaycılık kurumu. 1958 yılında kurulan NASA'nın merkezi Washington'dadır.
DW Türkçe'nin NASA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
ABD'de tanımlanamayan hava olaylarının sayısının artması üzerine hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuna sunuldu. Amerikan istihbaratının son 17 yılda gözlemlenen 144 hava olayıyla ilgili raporuna göre bunlardan sadece biri aydınlatılabildi. Ancak uzaylı ifşası bekleyenler raporu yeterince aydınlatıcı bulmadı.
ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.
Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.
DW Haber'de bugün; Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum, Boğaziçi eylemleri: LGBTİ bayraklı Kâbe görseli davası başladı, Ücretsiz izin: "İşçileri işveren otoritesine mahkum eden bir araca dönüştü", Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe: Rize'den Mars'a uzanan hikaye
NASA’nın 18 Şubat’ta Mars’a inen Perseverance keşif aracı gönderdiği ilk görüntülerle heyecan yarattı. Ancak NASA bilim insanlarının bir gözü Kızıl Gezegen’deyken diğer gözü de Türkiye’deki Salda Gölü’nde olacak. NASA araştırmacıları Perseverance bir keşif yaptığında bunu Salda Gölü’ne gidip değerlendirebileceklerini söylüyor.