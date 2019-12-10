 Amazon CEO′sundan iklim korumaya 10 milyar dolar bağış | YAŞAM | DW | 18.02.2020

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YAŞAM

Amazon CEO'sundan iklim korumaya 10 milyar dolar bağış

Amazon CEO'su Jeff Bezos küresel ısınma ile mücadele çabalarında bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerini desteklemek için 10 milyar dolar bağışlayacağını açıkladı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon şirketinin yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, kendi adına kurulacak bir iklim koruma fonuna 10 milyar dolar (yaklaşık 9,2 milyar euro) bağış yapacağını açıkladı. Bezos,  Instagram hesabından yaptığı duyuruda, Bezos Dünya Fonu adı verilen fon aracılığıyla küresel ısınma ile mücadele çabalarında bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerinin destekleneceğini açıkladı. Serveti 130 milyar doları aştığı tahmin edilen milyarder işadamı Instagram'daki mesajında, "İklim değişimi gezegenimiz için en büyük tehdittir" ifadesini kullandı.

Amazon, çevre örgütleri tarafından iklim değişimini olumsuz yönde etkilemekle suçlanıyor. Şirketin dünya genelinde yılda on milyondan fazla ürün nakliyatı gerçekleştirdiğini belirten çevreciler, eleştirilerini sadece ürünlerin nakliyeleri sırasında oluşan çevre kirliliğiyle sınırlamıyor. Şirketin aynı zamanda devasa veri merkezleri nedeniyle büyük çaplı elekrik sarfiyatına yol açtığı da belirtiliyor.

Bezos geçtiğimiz Eylül ayında Amazon'un iklim korumada öncü bir rol oynamak için harekete geçtiğini açıklamış, bu bağlamda 2040 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşılacağını duyurmuştu. Bezos, taahhüdünün bir parçası olarak, diğer bazı önlemlerin yanında, elektrikle çalışan minibüs tipi 100 bin taşıma aracı satın alınacağını ifade etmişti.

dpa / TY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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