Amasra: Madenci yakınlarına "avukatınızı değiştirin" baskısı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden madenci yakınlarının avukatları, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından müvekkillerinin aranarak "Avukatlarınızı değiştirin" baskısına maruz kaldıklarını öne sürdü.

DW Türkçe, madenci yakınları, avukatlar ve yetkililere iddiaları sordu.

Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasından sonra başlatılan soruşturmada, hukuki destek vermek için gelen bazı avukatlar, madenci yakınlarından vekalet aldı.

Soruşturmaya müdahil olan avukatlar ve bazı madenci yakınlarının polisin yakın markajında olduğu öğrenildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir madenci yakını "Polis olduğunu söyleyen kişiler 'Avukatlarınızı değiştirmezseniz karşı karşıya geliriz, tazminatınızı alamazsınız" dediler" ifadelerini kullandı.

Bir başka madenci yakını ise Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Korkmaz'ın eşi Nilgün Korkmaz'ın Polis Eşleri Derneği adına kendilerini ziyaret ettiğini söyledi. Madenci yakını, "Polis Eşleri Derneği adına ziyaret eden Bartın Emniyet Müdürü'nün eşi, 'Şehir dışından gelen avukatları azledin, Bartın'daki avukatlarla anlaşın' dedi" ifadelerini kullandı.

Müvekkili azletti

Bir başka madenci yakını ise polisten aldığı telefondan sonra Halkevleri Hukuk Dairesi üyesi olan avukatlarını azletti. Halkevleri Hukuk Dairesi'nden avukat Sercan Aran, müvekkillerinin tehdit edildiğini ifade etti.

Müvekkillerine "Davanızı sahipsiz bırakırlar. Ortada kalırsınız. Devlet size yardım yapmaz' gibi açıkça yalanlar söylemekte ve bizlere iftira atmaktadırlar" diyen Aran, "Maalesef dosyaya müdahil olma ve ailelere hukuki destek verme girişimlerimiz birileri tarafından engellenmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Aran, kolluk görevlileri tarafından gönderildiklerini ileri süren kişilerin, madenci ailelerine "Sizin davanızı gönüllü olarak takip ediyorlar, ücretlerini terör örgütlerinden alıyorlar" dediğini aktardı.

İl Emniyet Müdürü: Muhatabı ben değilim

Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Korkmaz ise madenci yakınları ve avukatların iddialarına ilişkin DW Türkçe'nin sorusuna "Ben bu konunun muhatabı değilim" yanıtını verdi.

Altı hukuk örgütünden ortak açıklama

Madenci yakınlarına "Avukatlarınızı değiştirin" baskısı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak dosyaya müdahil olan Çağdaş Hukukçular Derneği, Sosyal Haklar Derneği, Adalet için Hukukçular, Demokrasi için Hukukçular, Halkevleri Hukuk Dairesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği'nden avukatlar da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, madenci yakınlarına yönelik baskıların, avukatları "bu soruşturmadan uzaklaştırmaya çalışarak katliamın gerçek sorumlularını kurtarma çabası" olduğu öne sürüldü.

Patlamanın meydana geldiği ilk günden bu yana "Katliamda sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların ortaya çıkartılıp yargılanabilmesi için mücadele" ettiklerini belirten avukatlar "delillerin karartılmasını" önlemeye çalıştıklarını vurguladı.

Açıklamada, "İlk günden bu yana yaptığımız araştırmalar ve sunmuş olduğumuz dilekçeler ile delillerin karartılmasını ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri ifadeler ile soruşturma birimlerini yanıltmalarını önlemeye çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Sorumluluğu tespit edilen üst düzey yöneticiler hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce, aralarında müvekkillerimizin de bulunduğu mağdur madenci aileleri aranmakta ve 'Avukatınızı değiştirin, yoksa tazminatlarınızı alamazsınız' vb. sözler ve yalan bilgiler ile tehdit edilmektedir" denildi.