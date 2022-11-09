Amasra maden faciası: Havalandırmadaki sorun biliniyormuş

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait madende 14 Ekim'de meydana gelen ve geçen hafta bir madencinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 42’ye yükseldiği olaya dair TBMM Amasra Araştırma Komisyonu bugün toplandı. Komisyon'da dinlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem’in havalandırmaya dair açıklamaları hararetli tartışmalara neden oldu.

Ertem'in "Tali havalandırma ünitelerinden birisinin bağlantısının olmadığı ve yetersiz olduğuyla alakalı tespit var" sözleri itiraf olarak yorumlandı. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Ertem’e, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Üç gün önce yapılan denetimde de var mı?" diye sordu. Ertem'in de "Var efendim. Üç gün önceki denetimimizde bu eksiklik var. Bunun, durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin de bir öngörümüz var. Havalandırma dediğimiz şey, içerinin havasının temizlenmesiyle alakalı olarak, aşama aşama işçileri uyaran, en son aşamada da çalışanların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler var" diye cevap verdiği görüldü.

Ancak Ertem, ölçülenin işi durdurmayı gerektirecek seviyede olmadığını savundu. Ertem ilaveten kaza öncesi döneme yönelik incelemelerinde hiçbir zaman kritik eşik sayılan 2 seviyesinin üzerinde metan gazı tespiti raporlanmadığını da söyledi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtladıktan sonra basına da konuşan Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, kazaya dair çok fazla teknik nokta olduğunu, bunları maden mühendisleri ve teftiş sorumluları ile bilirkişilerin tespitleriyle birlikte, oturup cevaplandırmayı planladıklarını da belirtti. Adnan Ertem, teknik sorular dışında adli ve idari soruşturmalardaki ilerleyişe bakılacağını da kaydetti.

Raporda da yer aldı

Olaya dair, maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan yedi kişilik bir bilirkişi heyeti ön rapor hazırlamış, geçen ay sonunda bunu Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen söz konusu bilirkişi heyetinin raporunda, "TTK'ya bağlı ocaklarda metan drenajı uygulaması yapılmamaktadır. Bu durum yaşanan kazanın, yetersiz ve etkisiz havalandırma ile birlikte temel nedenlerinden biridir. Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı meydana gelen kaza olayı önlenebilirdi" tespiti de yer almıştı. Raporda ayrıca, teknik personel eksikliği ve kömür tozu ile yeterince mücadele edilmemesinin de kazanın meydana gelmesinde payı olduğu belirtildi.

Bakanlıkta görevden alınan yok

Bugün TBMM Amasra Araştırma Komisyonu'nda dinlenen Bakan Yardımcısı Ertem, Çalışma Bakanlığı'nda Amasra faciasıyla ilgili memurlar hakkında görevi ihmalden soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin bir soruya da "İhmali veya kusuru olan personel ile alakalı olarak savcılık suç duyurusunda bulunuyor. Bakanlığımız soruşturma, ön inceleme yapıyor, bu ön incelemenin sonucunda soruşturma açılıyor" diye karşılık verdi ve kendilerine savcılıktan hiç intikal olmadığı için de görevden almanın olmadığını aktardı.

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ANKA /ETO, BK