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Fotoğraf: Can Bursali/DW
FelaketTürkiye

Amasra maden faciası: Beş yaralının durumu ağır

4 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasında yaralanan 11 kişiden yedisinin tedavisinin sürdüğünü, beşinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesindeki taşkömürü madeninde  cuma akşamı meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan ve tedavisine İstanbul'da devam edilen madencileri ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.

Toplam 11 yaralıdan yedisinin tedavisinin sürdüğünü açıklayan Koca, tedavisi devam edenlerden beşinin ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Umutsuz değiliz

Ziyaret sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan  ise "Şu anda burada bulunan 6 hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5'inin durumu ağır ama birinin şuuru açık, kendisiyle de sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik sadece dışarıdan gördük. Şu anda yapılması gereken tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanların hepsi daha iyi konumdalar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü Amasra'yı ziyaret etmiş, açıklamasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü Amasra'yı ziyaret etmiş, açıklamasında "Biz kader planına inanmış insanlarız" demişti.Fotoğraf: Press Office of the Presidency of Turkey/AFP

TMMOB: Gaz izleme verilerine ulaşamadık

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı ilk incelemenin ayrıntılarını paylaştı. Ankara'daki merkezlerinde basın açıklaması yapan uzman ekibin raporunda patlamaya ilişkin bazı tespitler yer aldı.

Açıklamada, "Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir" denildi.

Ölümlerin nedeninin grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğu belirtilen basın açıklamasında, "Gaz izleme sistemi verilerine Odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. MMO uzmanları ayrıca, "TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizliklere sebep olmuştur" eleştirisinde bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında cuma saat 18.15'te meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

DHA,DW/BÖ,BK

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