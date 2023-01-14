Amasra: Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis talebi

Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde 42 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı fezlekede 8 şüpheliden 4'ü hakkında bin 80'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde (ATİM) 42 kişinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, maden patlamasıyla ilgili fezlekesini tamamlayarak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Fezlekede, madenin genel müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim baş mühendisi Volkan Soylu ve baş mühendis Mehmet Tural'ın, olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yüzlerce yıl, diğer 19 sanığın bilinçli taksirle öldürme ve yaralama suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Gözaltına alınanlardan 23'ü şüpheli listesinde

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, 23 kişi şüpheli olarak yer alıyor. TTK'ya bağlı ATİM'de yaşanan patlamadan 14 gün sonra 28 Ekim'de yapılan operasyonda, gözaltına alınan 28 şüpheliden 23'ü hakkında hazırlanan fezlekede, hayatını kaybeden madenci yakınlarından 106 kişi müşteki listesinde yer alıyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ekim'de tutuklanan 8 şüpheli, halen cezaevinde. Fezlekede, tutuklu şüphelilerden dördünün olası kastla öldürme ve yaralama, 19'unun ise taksirle öldürme ve yaralama suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor. Türk Ceza Kanunu'na göre, olası kastla öldürme suçunun 25 yıla kadar, olası kastla yaralama suçunun 3 yıla kadar hapis cezası var. Taksirle öldürme suçunu işleyenler için 15 yıla kadar, taksirle yaralama suçunu işleyenler için ise 3 yıla kadar hapis cezası öngürülüyor.

Fotoğraf: AYHAN ACAR-BARTIN/DHA

Bin 80'er yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan fezlekede, tutuklu şüphelilerden Cihat Özdemir, Selçuk Ekmekçi, Volkan Soylu ve Mehmet Tural'ın olası kastla öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle, 42 kez ayrı ayrı olmak üzere bin 50'şer yıla kadar, olası kastla yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle 10 kez ayrı ayrı olmak üzere 30'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Fezlekede, 4'ü tutuklu diğer 19 şüpheliyle ilgili, taksirle ölüme sebep olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Ayrıca, 19 şüphelinin taksirle yaralama suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması da talep ediliyor.

Avukat Aydın: Soruşturmaya dahil edilmeyenler var

Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarının avukatlarından Derviş Aydın, fezlekede ilk bakışta göze çarpan üç önemli durum olduğunu belirterek, "Bilirkişilerce sorumluluğu tespit edilen TTK Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık denetçilerinini hâlâ soruşturmaya dahil edilmediği görülüyor. Burada ilginç olan fezlekedeki sorumluluk tariflerinin kapsamı bu kişileri de içine alsa da hâlâ soruşturmaya dahil edilmemeleri" dedi.

"Patlama başlangıcı senaryosuna katılmıyoruz"

"Diğer önemli mesele ise ölüm sebeplerine dair kolluk fezlekesindeki açık hatalı değerlendirmenin savcılık tarafından giderilmiş oluşu" diyen Avukat Derviş Aydın "Soruşturma kapsamında toplanan deliller katliamın ana nedeninin yeterli altyapı geliştirmesi yapılmadan üretime devam edilmesi olduğunu net şekilde gösteriyor fakat başlangıç dinamiğini tarif etmek için ocak içerisinde bir keşif yapılması şart. Bu anlamda savcılığın işaret ettiği patlama başlangıcı senaryosuna katılmadığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Amasra'daki madende 14 Ekim akşamı yaşanan patlamada 110 işçiden 41'i olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetmiş, 10 işçi ise yaralı kurtulmuştu. Patlamadan sonra hazırlanan ön bilirkişi raporunda, maden havalandırmasının iyileştirilmesine dair hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirme projeleri kazanın meydana gelmesinde önemli rol oynadığı, grizu patlamasından sonra yaşanan kömür tozu patlamasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmadığı, iş güvenliği eğitimi ve tatbikatlarının yetersiz kaldığı belirtilmişti.